أستاذ طرق: السيسي عودنا على مواجهة المشكلات

قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ الطرق والكباري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عودنا على تفقد المشروعات القومية، ويتابع ويشيد بما تم من أعمال، لأن كمية المشروعات التي حدثت خلال الفترة الماضية تعتبر تحديا كبيرا، لافتا إلى أنه لأول مرة نشهد "كوبري" يُنفذ في ثلاثة شهور.

وأضاف "مهدي"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن هذه المشروعات قام بها المهندسون المصريون، والأيدي العاملة المصرية، بتخطيط وتجانس في العمل بين قطاعات الدولة المختلفة، وكنا في السابق نفتقد هذا التخطيط والتجانس في العمل، والحلول التي كانت تُقدم غير جذرية، ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عودنا على مواجهة المشكلات، وإيجاد حلول للأجيال المستقبلية، وليس الآن فقط.

وتابع أستاذ الطرق والكباري، أن كل المواطنين سواء من لديهم سيارة أم لا يرون حجم الإنجاز الذي تم، مثل خطوط المترو، ومشروعات الطرق، وكثير من المشروعات كان مخططًا لها في العقود السابقة، ولكن كان ينقص التنفيذ، وأُجلت، مثل الخط الرابع لمترو الأنفاق، ولكن توجيهات القيادة السياسية كانت بمثابة الإشارة الخضراء للعاملين والفنيين الذين لديهم القدرة للبدء في التنفيذ.

وأوضح، أنه لأول مرة نرى مشروع تنفيذ كوبري يُنجر في ثلاثة شهور، وفي السابق كان يستغرق ما بين خمس إلى عشر سنوات، وهذا الاختلاف نتيجة الإرادة السياسية لمواجهة مشكلاتنا، وهذا ما أوصلنا للعالمية، وعلى سبيل المثال فإن تقرير التنافسية العالمية أشار إلى أن مصر ارتفعت من المرتبة 118 إلى المرتبة 28 عالميا، وهذا لم يككن من وليد الصدفة، ولكن نتيجة تعب ومجهود بُذل، مشيرا إلى أن 23% من حجم ما أنجزته مصر من مشروعاتها، أُنجز في الفترة الأخيرة.

وأوضح أن تطوير الطرق يحافظ على حياة الناس من الحوادث، ويحد منها، لافتا إلى أن معدل الحوادث انخفض بنسبة 24%، وحياة المواطن لا يقدر بثمن، بالإضافة إلى الانتقال للمدن الجديدة وهذا يحتاج إلى طرق للنقل، والوصول إليها.