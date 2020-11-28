الصحة الألمانية تطلب المساعدة اللوجستية من الجيش في إعداد لقاح كورونا
كتب:
أ.ش.أ
02:42 م | السبت 28 نوفمبر 2020
إجراءات مكافحة فيروس كورونا
طلبت وزارة الصحة الفيدرالية في ألمانيا المساعدة اللوجستية من الجيش الألماني في إعداد لقاحات فيروس كورونا المستجد.
وطلب وزير الصحة توماس شتيفن رسميا المساعدة من "البوندسفير" الألماني، وفقًا لتقرير لمجلة "شبيجل" الألمانية، في التخزين المؤقت الآمن لجرعات التطعيم في ثكنات عسكرية محمية، وتوزيع الأدوية على مراكز التطعيم المخطط لها في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن حماية اللقاحات التي تعد محط أطماع للصوص الراغبين في الاستيلاء عليها.
وذكر التقرير أن هناك أيضا مخاوف أمنيه من اندلاع أعمال شغب وحصار من قبل معارضي التطعيم، لذا كان لابد من أخذ الإجراءات القصوى لتأمين اللقاح.