"من مدفن للحيوانات إلى جنة".. هاني يونس يستعرض تطوير بحيرة عين الصيرة

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، بثًا مباشرًا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لمنطقة بحيرة عين الصيرة، الذي يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أعمال تطويرها.

وقال يونس: "رائحة هذه البحيرة كانت كريهة لا تطاق، وكانت عبارة عن مكان للحيوانات النافقة والصرف الصحي وكان فيها مجموعة من كل المخلفات، لكنها الآن أصبحت قطعة من الجنة".

وأضاف: "نحن الآن أمام متحف الحضارة الذي سيجرى نقل المومياوات الملكية إليها خلال أيام، وقد تفقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان".

وتابع أن بحيرة عين الصيرة تعبر عن مصر وما يحدث فيها من أعمال تطوير "كانت خرابة بالمعنى الفعلي للكلمة وأصبح جنة بالمعنى الفعلي للكلمة أيضًا، والاستعدادات على قدم وساق للانتهاء منها في 30 ديسمبر المقبل، إذ سيجرى الانتهاء من المطاعم والكافيهات والمنشآت كافة".

ونشر يونس مقطع فيديو آخر استعرض فيه المنطقة، إذ ظهرت الخضرة والنخيل في محيط أحد المطاعم، معلقًا بقوله: "خيال .. نخل وجمال وحلاوته، وعندنا أكثر من مطعم وكافيه عشان اللي عاوز يدخل ياكل ويشرب، وعندنا مطعم تاني في قلب البحيرة .. هي دي مصر الحلوة، المكان كان خرابة وأصبح جنة الله في الأرض".