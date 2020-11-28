"التأمينات": بداية انطلاق تنفيذ الرؤية المستقبلية من الشرقية

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه سيتم بدء تطبيق الرؤية المستقبلية للهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بمحافظة الشرقية، وذلك من خلال إنشاء مكتب استقبال أمامي تكون مهمته استقبال المواطنين الراغبين في الحصول علي الخدمات التأمينية المختلفة، على أن يكون منفصلًا عن مركز رئيسي لتسوية واحتساب جميع الحقوق التأمينية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس هيئة التأمين الاجتماعي بموظفي المناطق التأمينية بالمحافظة، وتناول اللقاء شرحًا للرؤية المستقبلية وانعكاسها على المواطن والموظف المختص، من حيث سهولة الحصول علي الخدمة المطلوبة بأقل وقت ممكن.

وأشار "عوض"، إلى البدء بمنطقة الشرقية لجعلها مثالًا يحتذى به بجميع المناطق علي مستوى الجمهورية، موضحًا أن الرؤية سيتم تنفيذها بسواعد الشباب في ظل الخبرة المتراكمة لكبار الموظفين.

وأكد "عوض" أن مركز العمليات الرئيسي سيكون في منطقة العزازية، والذي تم تجهيزه على أفضل مستوى ممكن من حيث البنية التحتية ووسائل الاتصالات الحديثة، مشيرًا إلى توجيه كافة أوجه الدعم اللامحدود لموظفي المركز لتقديم أفضل خدمة ممكنة لأصحاب المعاشات والمستحقين.

وطمأن "عوض" جمهور المواطنين بمحافظة الشرقية من أصحاب المعاشات والمستحقين بأن خدماتهم التأمينية ستكون من خلال مكاتب تقديم الخدمة الحالي، وأن الملفات والمسويين فقط هم من سيتم نقل معظمهم طبقًا لرغباتهم بمركز العمليات الرئيسي بالعزيزية.

وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر توجيهات واضحة، برفع المعاناة عن المواطنين، من خلال تطوير عمل الهيئة ليكون بطريقة رقمية، وتقديم الخدمات التأمينية بمنتهى السرعة، وفي أقل وقت، وستكون هناك أماكن لائقة بنظام انتظار الآلي.

وتابع رئيس الهيئة القومية للتأمينات، أن الخطة ضخمة ولها عدة محاور، منها المحور الرقمي، ومحور تطوير المقرات، موضحًا أن الأماكن غير لائقة لاستقبال كبار السن الذين أفنوا عمرهم في خدمة الوطن، وهذا من محاور التطوير ولكن المكاتب عددها كبير، وستستغرق وقتا، وستكون هناك أماكن لائقة بنظام انتظار آلي، وفي الفترة المقبلة سيحصل المواطن على خدمته بـ"الموبايل".