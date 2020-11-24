صورة من بطاقة سارية.. 5 خطوات لاشتراك عمال الصيد في التأمينات

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يتم التأمين على عمال الصيد الذين يعملون لدى أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية وفقاً لأحكام قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية.

وناشدت الهيئة كل صياد من الصيادين الذين يعملون لدى أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية التقدم إلى الهيئة باستمارة بدء اشتراك مؤمن عليه على النموذج رقم (43) المرفق هنا بها .

5 خطوات للاشتراك فى منظومة التأمينات

وحددت الهيئة على موقعها الرسمى خطوات التقديم والحصول على الخدمة كالتالى:

- تقديم صورة ضوئية من شهادة الميلاد المميكنة.

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى.

- صورة ضوئية من بطاقة الصيد سارية صادرة من مكاتب المصايد التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية مع مطابقتها على الأصل بمعرفة الموظف المختص.

- تقرير طبى صادر من الجهة المختصة بالهيئة المعنية بالتأمين الصحى تفيد لياقته الطبية لمهنة صياد.

- تتحمل الهيئة تكاليف إجراء الكشف الطبى وفق الاتفاق الذى يتم مع الهيئة المعنية بالتأمين الصحى في هذا الشأن.​

- تعتبر مدة سريان بطاقة الصيد مدة اشتراك وفقاً لأحكام القانون ويتعين أداء الاشتراكات المستحقة عنها.

- في حالة وفاة المؤمن عليه يكون لورثته الحق في أداء الاشتراكات عن المدة من تاريخ آخر سداد حتى تاريخ الوفاة أو تاريخ انتهاء مدة البطاقة أيهما أسبق، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية أو خصمها من الحقوق التأمينية.​

من جانبه قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية إنّ القانون رقم 148 لسنة 2019، أو ما يعرف بـ"قانون التأمينات والمعاشات الجديد"، وضع ميزة كبيرة جدًا للعمالة غير المنتظمة، إذ أصبحوا مثل موظفي الحكومة ووكلاء الوزارات، والعامل في القطاع الخاص.

وأضاف عوض، أنّ الجديد في القانون هو دفع العامل غير المنتظم لحصته فقط، على أن تتحمل الدولة حصة صاحب العمل.