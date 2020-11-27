فى موعد لايتجاوز أسبوعين .. "التأمينات" توضح خطوات دمج منشأتين أو أكثر

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه في حالة دمج إحدى المنشآت في منشأة آخرى يتعين على المنشأة الدامجة موافاة الهيئة القومية للتأمينات بالمستندات الموضحة بالنموذج رقم (13) المرفق هنا في موعد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ صدور قرار الإدماج.​

وحددت الهيئة مجموعة من الخطوات لدمج المنشأتين جاءت كالتالي:

- يتقدم صاحب العمل بالمنشآة الدامجة بنموذج رقم (13) بإخطار بدمج منشآتين أو أكثر، خلال أسبوعين من تاريخ إصدار قرار الدمج.

أولا: إذا كانت المنشأة المندمجة والمنشأة الدامجة تقعان في دائرة اختصاص مكتب واحد من مكاتب الهيئة فتتخذ الإجراءات الآتية:

- تتولى المنشأة الدامجة موافاة مكتب الهيئة المختص بنسختين معتمدتين من قرار الدمج .

- بيان من أصل وصورة بالأسماء والأرقام التأمينية لجميع العاملين بالمنشأة المندمجة في تاريخ الإدماج، موضحاً قرين كل منهم الأجر الشهري الذي يجري عليه تقدير الإشتراكات وقيمة الأقساط المستحقة للهيئة إن وجدت خلال خمسة عشر يوماً.

- تسوية حساب الإشتراكات الخاصة بهم حتى تاريخ الإدماج، وذلك مع عدم الإخلال بمسئوليتها عن الوفاء بهذه الإلتزامات بالتضامن مع المنشأة المندمجة.

- يتولى صاحب العمل أو ممثل المنشأة الدامجة موافاة مكتب الهيئة المختص بطلب الإشتراك عن الشهر الذي تم فيه الإدماج شاملة لكافة العاملين بها ومن بينهم عمال المنشأة المندمجة.

- يتولى مكتب الهيئة المختص غلق ملف صاحب العمل السابق بعد أن يودع به نسختي قرار الإدماج مرفقا بهما أصل وصورة بيان العاملين .

- ​يحتفظ صاحب العمل بالمنشأة الدامجة برقمه التأميني الأصلي وكذلك جميع العاملين الذين كانوا يتبعون المنشأة المندمجة .

- علي المكتب المختص أن يقوم بتسجيلهم على قاعدة بيانات الهيئة بوصفهم عاملين لدى المنشأة الدامجة اعتباراً من تاريخ الإدماج وأن يؤشر برقم المنشأة الدامجة على ملفات كل منهم موضحاً قرين الرقم تاريخ الإدماج.

ثانياً: إذا كانت كل من المنشأة المندمجة والمنشأة الدامجة تقع في دائرة إختصاص مكتبين مختلفين

يكتفي بتعديل الاسم القانوني للمنشأة المندمجة على أن يبقي لكل منشأة رقمها التأميني الخاص بها.