"الصحة" تحدد 6 خطوات لأصحاب العمل لتقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا

وضعت وزارة الصحة والسكان مجموعة إرشادات لأصحاب العمل للحد من انتقال العدوي بفيروس كورونا بين الموظفين، يأتى هذا تزامنا مع دخول الموجة الثانية للفيروس والتخوفات من زيادة أعداد مصابي الفيروس خلال الفترة المقبلة تحديدا فى شهري ديسمبر ويناير، ويستعرض "الوطن" من خلال هذا التقرير الإرشادات التي يجب اتباعها..

- تشجيع العاملين أصحاب الأمراض المزمنة وأمراض نقص المناعة وكبار السن والحوامل على العمل من المنزل.

-وضع سياسات وإجراءات لعزل الأشخاص الذين لديهم أعراض على الفور، وذلك بغرفة منفصلة أو حاجز مؤقت.

- ضرورة وجود مصادر تهوية جيدة بالغرف لضمان التهوية السليمة فى الأماكن المغلقة.

- التواصل الدائم مع وزارة الصحة عن طريق الخط الساخن 105 فى حالات الاشتباه.

- إعادة توزيع المكاتب لتوفير مساحات بين الموظفين.

- حفظ المسافات الشخصية بين الزملاء.

وأكّدت وزارة الصحة والسكان، استعداد الدولة التام لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد وأي سيناريو سيئ، مشيرة إلى تدريب القوى البشرية على تطبيق البروتوكولات العلمية لعلاج حالات الإصابة بالفيروس واتباع إجراءات معايير مكافحة العدوى، والتأكّد من توفير مخزون إستراتيجي كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى زيادة عدد مقاعد الخط الساخن 105 إلى 800 مقعد باللغتين العربية والإنجليزية بهدف سرعة الرد على استفسارات المواطنين.

وأوضحت أنَّه يتمّ تحديث بروتوكول العلاج الخاص بحالات فيروس كورونا بشكل مستمر ومتابعة الالتزام بتطبيق بروتوكولات العلاج من خلال اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، مشيرة إلى استمرار تفعيل 27 غرفة عمليات متصلة بغرفة العمليات المركزية للمراقبة والاستجابة السريعة لحالات الإصابة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.