صور .. استمرار حملات طرق الأبواب لتوعية أهالي الأسمرات بخطورة المخدارت

يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، تنفيذ حملة "طرق الأبواب"، لتوعية الأسر بحي الأسمرات بخطورة مشكلة المخدرات، في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وبمشاركة كوادر تطوعية من أهالي الحي بعد تدريبهم على اكتساب المهارات الحياتية لتنفيذ مبادرات التوعية بالتعاون مع متطوعي الصندوق.

"القباج": 8654 أسرة استفادت ببرامج التوعية وكيفية التعامل مع الحالات المرضية

وأكدت "القباج"، استمرار تنفيذ العديد من البرامج التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني حى الأسمرات، وخاصة الشباب والمراهقين، وأيضا التدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، مشيرة إلى أن هذه التدخلات تعتمد على التواصل المباشر مع كافة الأسر المقيمة بحي الأسمرات، وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية، كما يتم تنفيذ حملات طرق الأبواب للأسر لتوعيتهم بخطورة المشكلة.

وقالت إن 8654 أسرة استفادت من هذه الخدمة حتى الآن بمتوسط الأسرة 5 أفراد، مع مراعاة تنفيذ الحملات في وقت مناسب لتواجد جميع أفراد الأسرة من الساعة الخامسة حتى التاسعة مساءً يوميًا، في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

إقبال كبير من أهالي الأسمرات على عيادة الصندوق لتقديم المشورة والخدمات العلاجية

من جانبه، أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن مبادرة الصندوق بحي الأسمرات تتضمن اتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطي المخدِّرات، وتنفيذ حملات مستدامة نحو مؤسسات خالية من المخدرات، سواء كانت مؤسسات تعليمية أو شبابية رياضية أو إدارية بحي الأسمرات، بجانب توفير خدمات تأهيلية واجتماعية وتمكين اقتصادي لمرضى الإدمان والمتعافين، لضمان استمرار تعافيهم وتيسير إعادة دمجهم الاجتماعي.

وقال إن المبادرة لاقت تجاوبًا كبيرًا من جانب الأهالي، حيث يتم تصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات لدى الشباب من كونها تساعد على التركيز ونسيان الهموم وغيرها من المعتقدات الخاطئة لدى البعض، كما تستهدف الحملة تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات من خلال التواصل مع كافة الأسر المقيمة بحى الأسمرات.

وأضاف "عثمان"، أن عيادة الصندوق بحي الأسمرات تواصل استقبال الأهالي، خاصة الشباب والمراهقين لتقديم خدمات المشورة والدعم النفسي، لافتًا الى أن 255 شابًا من سكان المنطقة تقدموا للعلاج من الإدمان، وتم إحالة الحالات المرضية لتلقي العلاج بمستشفيات الخط الساخن بالصندوق مجانًا وفى سرية تامة.