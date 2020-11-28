300 نائب يناقشون 6 ملاحظات على لائحة الشيوخ غدا

يعقد مجلس الشيوخ جلسته البرلمانية، غدا الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وذلك لمناقشة مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والتي تحتوى على 293 مادة.

وتعقد اللجنة المكلفة بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، اجتماعًا الآن، لمناقشة الملاحظات الواردة من قسم التشريع بمجلس الدوله حول صياغة بعض المواد الواردة باللائحة.

ووفقا لمصادر برلمانية، هناك 6 ملاحظات من المقرر استعراضها خلال اجتماع اللجنة اليوم لحسمها قبل مناقشة مشروع اللائحة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ غدًا.

يأتي ذلك في الوقت الذى أعدت فيه الآمانة العامة لمجلس الشيوخ، جدول عمل الجلسة البرلمانية المزمع عقدها غدًا، وتوزيعه على النواب.

ومن المتوقع، أن يحضر أعضاء مجلس الشيوخ وعددهم 300 عضو، هذه الجلسة المهمة لمناقشة مواد اللائحة والتصويت عليها مادة مادة.

وقالت مصادر برلمانية، إنَّه سيتمّ الاتفاق على إعطاء الأولوية للنواب المتقدمين بملاحظات على صياغة بعض المواد الواردة باللائحة، وتفويض ممثل عن كل حزب من الأحزاب الممثلة تحت قبة مجلس الشيوخ لعرض رؤيته حول مشروع القانون قبل البدء في مناقشة المواد مادة مادة.

وتضمنت مواد الإصدار الواردة بلائحة مجلس الشيوخ 3 مواد، شملت من ضمنها اختصاصات مجلس الشيوخ.

كما شملت اللائحة الاختصاصات الدستورية لمجلس الشيوخ بموجب المادتين 248 و249، وشملت دراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتقوية دعائم الديمقراطية، والانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب، ودعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير، ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية، دعم المقومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور، ودعم القيم العليا للمجتمع، والحقوق والحريات والواجبات العامة المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفي التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات، وذلك كله على النحو المبين باللائحة.

وتقسم اللجان الداخلية في مجلس الشيوخ إلى: لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، واللجنة الاقتصادية والاستثمارية، لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية، ولجنة الدفاع والأمن القومي، ولجنة الصناعة والتجارة، ولجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولجنة الطاقة والبيئة، ولجنة النقل، ولجنة الإسكان، ولجنة التعليم والبحث العلمي، ولجنة الشباب والرياضة، ولجنة الصحة والسكان، ولجنة الزراعة والري، ولجنة حقوق الإنسان والتضامن، ولجنة الثقافة والسياحة والآثار.