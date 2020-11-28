مصادر: جلسة الشيوخ غدا غير مذاعة.. ولائحته مستمرة حتى نهاية يناير

قالت مصادر برلمانية، إنَّ الجلسة البرلمانية الثانية لمجلس الشيوخ، والمزمع عقدها في العاشرة من صباح الغد، لن يتمّ إذاعتها على الهواء مباشرة عبر التلفزيون المصري.

وأضافت المصادر، لـ"الوطن"، أنَّ المجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق قد يعقد عدة جلسات على مدار الأسبوع للانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون اللائحة الجديدة لمجلس الشيوخ والبالغ عددها 293 مادة، بحسب آخر مسودة أنتهت منها اللجنة المكلفة بإعداد هذة اللائحة.

وأوضحت المصادر، أنَّ المجلس سيبت في عقد عدد من الجلسات البرلمانية، غدًا، بموجب ما ستشهده الجلسة العامة من مناقشات حول صياغة مواد اللائحة الخاصة بمجلس الشيوخ.

وتابعت المصادر، أنَّ العمل داخل مجلس الشيوخ سيظل ساريًا بموجب قانون لائحة مجلس النواب وفقا للنص الوارد بالقانون رقم 141 لسنة 2020 والخاص بمجلس الشيوخ، وذلك لحين انتهاء مجلس النواب من مناقشة مواد مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، وإقراره بصفة نهائية وإرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.

ونوهت المصادر، إلى أنَّه من المتوقع استمرار عمل الشيوخ بلائحة مجلس النواب حتى نهاية يناير المقبل، وذلك مع بداية الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، حيث لن يتمكن مجلس النواب الحالي من مناقشة وإقرار هذة اللائحة لضيق الوقت المتبقي في جدول أعمال لفصل التشريعي الأول.

وفى سياق متصل، تعقد لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، الآن، اجتماعًا لمناقشة بعض ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة في شأن مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، فضلًا عن المقترحات المقدمة من بعض الأعضاء.

وكان قسم التشريع بمجلس الدولة قد أبدى 6 ملاحظات من المقرر استعراضها خلال اجتماع اللجنة اليوم لحسمها قبل مناقشة مشروع اللائحة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المرتقبة غدًا الأحد 29 نوفمبر.

وكانت اللجنة الخاصة المناط بها إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ انتهت من المسودة النهائية لتأتي في نحو 293 مادة، وحسم المواد الخلافية، وتشمل المواد الخاصة باختصاص المجلس وعضوية الهيئات البرلمانية باللجنة العامة للمجلس وتمثيل مجلس الشيوخ في الشعبة البرلمانية لجمهورية مصر العربية.