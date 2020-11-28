بدء اجتماع لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة إعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، علي 6 مواد، فضلا عن مقترحات مقدمة من الأعضاء، وذلك في حضور بعضهم مثل النائب محمود بكرى، محمد فهمي صالح، محمود سامي، كامليا صبحي، فضلا عن النائب ياسر الهضيبي.

وكانت اللجنة الخاصة المناط بها إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ انتهت من المسودة النهائية لتأتي في نحو 300 مادة، وحسم المواد الخلافية، وتشمل المواد الخاصة باختصاص المجلس و عضوية الهيئات البرلمانية باللجنة العامة للمجلس و تمثيل مجلس الشيوخ في الشعبة البرلمانية لجمهورية مصر العربية.

و قال المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ ، إن مشروع اللائحة الداخلية للمجلس سيتم عرضها علي الجلسة العامة المزمع عقدها يوم 29 نوفمبر في تمام الساعة العاشرة صباحا.

و استطرد قائلا :أن ا لائتلافات داخل المجلس هي كيان عرفي و ليس له تنظيم داخل اللائحة، مشيراً إلي أنه علي كل حزب أن يحدد لرئيس المجلس رئيس الهيئة البرلمانية و نائبه .وأشار عتمان إلى أنه تم تغيير اسم لجنة الخطة و الموازنة بمشروع اللائحة الداخلية إلى اللجنة المالية و الاقتصادية و الاستثمار .وأوضح أمين عام مجلس الشيوخ، إلي أن اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة ستمارس مهام اللجان النوعية حتى الانتهاء من اللائحة و تشكيل اللجان.

وقالت مصادر إن قسم التشريع بمجلس الدوله أبدي 6 ملاحظات من المقرر استعرضها خلال إجتماع اللجنة اليوم لحسمها قبل مناقشة مشروع اللائحة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المرتقبة غدا الأحد 29 نوفمبر.

ومجلس الشيوخ المصري هو مجلس أقيم ضمن التعديلات الدستورية المصرية 2019 ولكن بصلاحيات محددة ومهام واضحة، على غرار كثير من المجالس في دول العالم.