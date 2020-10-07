شروط المشاركة بالمسابقة الأدبية في التنمية الثقافية للشباب

أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية عن فتح باب التقدم للمسابقة الأدبية السنوية للشباب لعام 2020، والتي ينظمها مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة في فروع: شعر الفصحى والعامية والقصة القصيرة، حيث تنص شروط المسابقة على ألا يزيد عمر المتقدم بين 18-35 سنة، ضرورة ألا يقل عدد الأعمال المقدمة عن ثلاث أعمال ولايزيد عن خمسة، بحيث لا يحق للمتسابق الاشتراك في أكثر من مجال من مجالات المسابقة الثلاث.

كما تضمنت شروط الاشتراك ألا يكون للمتسابق أن سبق له الفوز في نفس مجال المسابقة خلال الثلاث أعوام الأخيرة، وألا يكون العمل المقدم قد فاز بأي جائزة من جهة أخرى من قبل.

تسلم الأعمال إلى مقر مركز طلعت الحرب الثقافي بالسيدة نفيسة في موعد أقصاه 30 ديسمبر المقبل (مع استمارة الاشتراك) مكتوبة على الكمبيوتر ومطبوعة من ثلاث نسخ ورقية، مع تقديم نسخة إلكترونية على إسطوانة CD، وتستبعد الأعمال المكتوبة بخط اليد والأعمال المدون على صفحاتها اسم أو بيانات المتسابق، كما يقدم المتسابق سيرة ذاتية تتضمن تاريخ ميلاده وبياناته الشخصية وأعماله المنشورة (إن وجدت) موثقة بمكان وتاريخ النشر مع صورة شخصية حديثة وصورة من بطاقة الرقم القومي.

يشار إلى أن الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، سلمت شهادات تخريج الدفعة الأولى للدراسين بالمبادرة الرئاسية "صنايعية مصر"، والتي نظمتها وزارة الثقافة، ممثلة في صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب. وذلك بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط، وبحضور مجموعة من الفنانين والمهتمين بالشأن التراثي.

من جانبه وجه رئيس صندوق التنمية الثقافية الشكر لوزيرة الثقافة لدعمها الدائم لجميع الأنشطة الإبداعية في مصر، موضحًا المراحل التي مرت بها المبادرة منذ الإعلان عنها العام الماضي، وصولا للحظة التخرج، مشيرًا إلى أن عدد المتقدمين للمبادرة وصل إلى 430 شابًا في فروعها المتعددة وتم اختيار 116 منهم أغلبهم فتيات، كما تناول المراحل النظرية والعملية التي مرت بها.