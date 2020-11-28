فتحي عبدالوهاب ينافس في رمضان 2021 بـ"فوبيا" و "القاهرة كابول"

يستعد الفنان فتحي عبدالوهاب، لخوض أول بطولة مطلقة في عالم الدراما، من خلال مسلسل يحمل اسم "فوبيا"، ليخوض من خلاله ماراثون السباق الرمضاني لموسم 2021.

مسلسل "فوبيا"، يضم عددا من النجوم، أبرزهم "ميريهان حسين، أحمد فؤاد سليم، محسن منصور، طارق عبد العزيز"، من إخراج عادل الأعصر، وتأليف طارق بركات.

وعاد أبطال مسلسل فوبيا، لـ"بلاتوهات" لاستكمال تصوير المسلسل، الذي توقف عدة أشهر بسبب مشكلات إنتاجية، بخلاف أزمة جائحة كورونا التي اجتاحت العالم وتسببت في توقف مختلف مناحي الحياة، وعلى رأسها الحياة الفنية بكافة أشكالها السينمائية والدرامية والمسرحية.

ويظهر الفنان فتحي عبدالوهاب بعمل درامي آخر وهو مسلسل "القاهرة كابول" الذي يخوض ماراثون دراما رمضان 2021.

مسلسل القاهرة كابول، والذي يستأنف أبطاله تصويره حاليًا، يعد بطولة جماعية، ويضم عددا من النجوم بخلاف فتحي عبدالوهاب، أبرزهم "طارق لطفي، حنان مطاوع، خالد الصاوي، نبيل الحلفاوي، شيرين رضا"، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي.

وكان مسلسل القاهرة كابول، مقررا عرضه في سباق دراما رمضان 2020، ولكن خرج من السباق قبل بدء شهر رمضان بعدة أسابيع، بسبب انتشار فيروس كورونا وقتها، الذي تسبب في تعطيل التصوير فترة طويلة، الأمر الذي أدى إلى استبعاد المسلسل وقتها.

ومن الأعمال الدرامية التي شارك فيها فتحي عبدالوهاب، منها مسلسلات "عوالم خفية" مع عادل إمام، و "لاتطفئ الشمس" مع ميرفت أمين، ريهام عبدالغفور، أمينة خليل، جميلة عوض، أحمد مالك، محمد ممدوح، و"الطوفان" مع وفاء عامر، ماجد المصري، روجينا، أحمد زاهر، أيتن عامر، هنا شيحة، دينا، ميدو عادل، نادية رشاد، و"كفر عسكر" مع صلاح السعدني، دلال عبدالعزيز، حنان شوقي، و"الخانكة" مع غادة عبدالرازق، ماجد المصري، نهى العمروسي.