فتحي عبدالوهاب يسترجع ذكريات "أبوعمر المصري": آخر لحظات سمير العبد
كتب:
حاتم سعيد حسن
01:13 م | الخميس 03 سبتمبر 2020
فتحي عبدالوهاب
استرجع الفنان فتحي عبدالوهاب ذكريات مشاركته في مسلسل "أبوعمر المصري"، أمام الفنان أحمد عز.
ونشر عبدالوهاب صورة من كواليس المسلسل، مع عز، عبر حسابه على إنستجرام، معلقا: "آخر لحظات في حياة سمير العبد، وهي الشخصية التي جسدها خلال أحداث المسلسل".
وفي يوليو الماضي، نشر عبدالوهاب صورة عبر إنستجرام، من كواليس تصوير عمل فني جديد منتظر عرضه في موسم دراما رمضان 2021، معلقا: "رمضان 2021.. على الله".