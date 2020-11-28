رئيس جامعة سوهاج يتابع الاستعدادت لافتتاح قسم جراحة القلب والصدر

تفقد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، قسم جراحة القلب والصدر بمبنى الحالات الحرجة بالمستشفى الجامعي بالحرم القديم، لمتابعة اللمسات الأخيرة قبل افتتاحه تجريبيا، في الأول من ديسمبر المقبل.

رافق رئيس الجامعة الدكتور أيمن محمد عبدالغفار، رئيس القسم، وعدد من الأطباء في التخصص ذاته، حيث يجرى تطوير القسم بالمستشفى وتجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية والتصميمات الهندسية الحديثة، بتكلفة بلغت 22 مليون جنيه.

وقال رئيس الجامعة، إن القسم يعد طفرة كبيرة في مجال الرعاية الصحية بمحافظة سوهاج، من خلال تقديم خدمة طبية متميزة لأبناء المحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة، موضحا أن تكلفة التجهيزات بلغت 22 مليون جنيه، منها 16 مليون و500 ألف جنيه دعما من البنك الأهلي المصري، و5 ملايين و500 ألف من الجامعة.

وأشار عزيز إلى أن الجامعة تولي اهتماما بالغا بالمستشفى الجامعي، فيما يتعلق بتطوير العيادات الخارجية والاستقبال، وتقديم خدمات طبية عالية المستوى مع توفير معاملة إنسانية تليق بالمرضى.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أيمن عبدالغفار، أن القسم يقدم عددا من الخدمات الطبية المتخصصة في مجال جراحة القلب المفتوح، وتغيير الصمامات، وترقيع الشرايين، وجراحات القلب للأطفال، وجراحات مرضى الصدر والمناظير، مشيرا إلى أن القسم سيبدأ تجريبيا من يوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر ديسمبر المقبل ٢٠٢٠م.

جدير بالذكر أن القسم يضم ٤ أسرة لرعاية ما بعد القلب المفتوح، و٥ أسرة للرعاية المتوسطة، وقسم داخلي مجهز بعدد ١٠ أسرة تناسب احتياجات مرضى القلب.