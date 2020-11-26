رئيس جامعة سوهاج: مليونا جنيه جوائز نشر الأبحاث وتمويل 28 مشروعا علميا

افتتح الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للرياضيات وتطبيقاتها، الذي تنظمه اللجنة الوطنية للرياضيات بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

يستمر المؤتمر على مدار يومي ٢٦ و٢٧ نوفمبر الجاري، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتور أحمد سليمان، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود عبد العاطي، رئيس اللجنة الوطنية للرياضيات، رئيس المؤتمر، والدكتور محمد عبد اللطيف، نائب رئيس اللجنة، رئيس الجلسة الافتتاحية، والدكتور ناصر سويلم، مقرر اللجنة، ونخبة من أعضاء اللجنة الوطنية للرياضيات، والدكتور إبراهيم عطيت الله، رئيس قسم الرياضيات بكلية العلوم.

وفي كلمته الافتتاحية، قدم الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، خالص الشكر والتقدير للدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، لرعايته ودعمه المستمر للفعاليات التي من شأنها تسليط الضوء على نجاحات البحث العلمي المصري، وإبراز النماذج العلمية المتميزة بمختلف الجامعات، مشيرا إلى أن الشكر موصول للدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، لدوره المثمر في تهيئة بيئة مشجعة للبحث العلمي، تماشيا مع خطة الدولة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار ٢٠٣٠.

وفي السياق نفسه، أوضح رئيس الجامعة، أن استضافة جامعة سوهاج للمؤتمر في نسخته الثالثة هذا العام يأتي إيمانا بأهمية تلك الفعاليات في تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين المختصين، من خلال الاطلاع على أحدث البحوث في تخصص الرياضيات وفروعها التطبيقية ودعم مجال الرياضيات على مستوى الجامعات المصرية، مضيفا أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالبحث العلمي، عن طريق التوسع في جوائز "تميز النشر العلمي"، الذي بلغ مليوني جنيه، وتمويل ٢٨ مشروعا علميا، وكذلك دعم المعامل البحثية وتوفير كافة الإمكانيات الممكنة للباحثين من خلال خطة بحثية معتمدة علي مدار الخمس سنوات المقبلة.

كما رحب الدكتور أحمد سليمان، نائب الرئيس، بالضيوف المشاركين في المؤتمر من الخبراء والأساتذة والباحثين في مجال الرياضيات من ١٦ جامعة مصرية وعربية وأوربية، موضحا أن المؤتمر نُظم كتقليد سنوي للجنة الوطنية للرياضيات، متمنيا نجاح فعاليات المؤتمر والخروج بتوصيات مميزة قابلة للتنفيذ.

وقال الدكتور محمود عبد العاطي، رئيس اللجنة الوطنية للرياضيات، إن المؤتمر يعتبر منبراَ مفتوحاَ تجتمع فيه نخبة من الرواد الأكاديميين والباحثين في مجال الرياضيات وتطبيقاتها، ويهدف إلى تبادل الأفكار ذات الصلة بموضوع المؤتمر وعرض الأبحاث المختلفة وأحدث نتائجها عن دور الرياضيات وأثرها في البحث العلمي والإبداع التكنولوجي، إلى جانب بحث طرق الاستفادة من تطبيقات الرياضيات، مشيرا إلى أن فعاليات المؤتمر تتضمن ٢٤ جلسة نقاشية وقراءات للبحوث المشاركة البالغ عددها ٤٠ بحثا علميا.