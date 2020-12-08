ذاكر و"ادمودو" وبث مباشر.. كورونا يجبر "التعليم" على المنصات الرقمية

حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على اتخاذ إجراءات فعلية نحو التحول الرقمي التدريجي لمنظومة التعليم في مصر، للحفاظ على سير العملية التعليمية، فى ظل انتشار جائحة كورونا، مؤكدة على توفير محتوى تعليمي رقمي لمساعدة الطلاب على بدء التعود على وجود مصادر تعلم أخرى غير الكتاب الورقي التقليدي، والتعليم أون لاين، موضحة على توفير جميع السيناريوهات لإنجاح العام الدراسي وسط تحديات وصعوبات الفيروس.

وقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بإطلاق عدد من المنصات الإلكترونية وهى كالتالى:

1- منصة بنك المعرفة المصري: تهدف هذه المنصة الموجودة على بنك المعرفة المصري، إلى تقديم محتوى رقمي تفاعلي مرتبط بالمناهج الدراسية التي يدرسها الطلاب في جميع مراحل التعليم طبقا للمعايير التعليمية القومية والدولية لكي يسهل على المتعلم فهم وتطبيق المحتوى بشكل أفضل.

2- منصة الامتحانات الإلكترونية الخاصة بطلاب الثانوي: هي منصة إلكترونية مخصصة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، حيث يدخل عليها الطلاب لأداء الامتحانات الإلكترونية عبر أجهزة التابلت الخاصة بها.

3- منصة المكتبة الرقمية "ذاكر": هذه المكتبة رقمية ضخمة، تضم بداخلها العديد من مصادر المعلومات التي تفيد طلاب جميع الصفوف الدراسية، وقد تم استحداث هذه المنصة بعد تعليق الدراسة في المدارس بسبب فيروس كورونا بـ 4 أيام فقط، وكان الهدف هو مساعدة طلاب المدارس على استكمال الدراسة بطريقة التعلم عن بعد في ظل ظروف تعليق الدراسة وإغلاق المدارس مع قرب فترة التقييمات، بسبب انتشار فيروس كورونا.

4- منصة "أدمودو" للتواصل وتقديم الأبحاث: تم استحداث هذه المنصة الجديدة بعد ظروف تعليق الدراسة في المدارس خلال الفصل الدراسي الثانى العام الماضى بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد، وهذه المنصة تهدف إلى توفير فصول افتراضية لطلاب المدارس تحاكي نفس فصولهم التي كانوا يذهبون إليها في مدارسهم.

5- منصة البث المباشر للحصص الافتراضية المختصة بمراجعات طلاب الإعدادية وصفوف الثانوية: وهي أحدث المنصات التي استحدثتها وزارة التربية والتعليم، حيث أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أن هذه المنصة هي منصة جديدة والدخول عليها مجاني، أعدها فريق التعليم الإلكتروني في الوزارة.