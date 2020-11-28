2 مليون مشاهدة.. فضل شاكر يتصدر تريند يوتيوب بأغنية للحين عايش

احتفل المطرب اللبناني فضل شاكر، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الشهير "فيس بوك"، بتحقيق اغنيته الجديدة "للحين عايش" 2 مليون مشاهدة، عقب 48 ساعة من طرحها.

وكتب فضل: "بيوم واحد 2 مليون مشاهدة على Youtube، وحلو أن نتصدر Trend بجميع الدول العربية كله بفضل محبتكم.. سنستمر".

وطرح الفنان فضل شاكر، عمله الغنائي الجديد الذي حمل عنوان "للحين عايش" باللون الخليجي، حاملا الأحاسيس المرهفة، والمليء بالشجن المتناغم مع الكلمة واللحن.

وتقول أبيات أغنية "للحين عايش": للحين عايش داخلي مثل ماكنت وللحين حبك، ما تغيّر مكانهكل ما بغيت أعشق بدالك أبيك إنتْ!علمني من يسوى أخونك عشانه.

"للحين عايش" من الأعمال الرومانسية التي اتسمت بالانسجام بين مفرداتها، والأحاسيس العذبة، بدلالاتها التي ظهرت في نهاية هذه القصيدة ليكون العمل أحد روائِع الأعمال الغنائية الرومانسية للفنان فضل شاكر.

ويقول "شاكر" في ختام أغنيته الجديدة: "وإنتْ الحبيب إللي حياتي عشانه.. ومهما قسى قلبي يرده حنانه أصلاً أنا ما ألوق إلا عليك أنت.. وإنت الحبيب إللي حياتي عشانه اسمَع كلامي وإفهمه زين، لا هنت.. إن غبت عنّك، قلبي عندك أمانةحاولت أنسى صح، لكنّي ما خنت، لكنّي ما خنت.. يإللي تقول: أنساك، مثل الخيانة!".

الأغنية من كلمات الشاعر الكويتي أحمد الصانع، ومن ألحان عبدالقادر هدهود، فيما قام بالتوزيع الموسيقي أحمد أسدي، ومكس وماستر جاسم محمد، وإشراف عام إياد النقيب.

وكان طرح الفنان فضل شاكر الأسبوع الماضي أغنية "ذهب الليل" التي غناها من قبل الفنان الراحل محمد فوزي، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، لتكون بطاقة معايدة للأطفال بيومهم العالمي، باعتبارهم شريحة هامة في المجتمع.

وكان الفنان محمد فوزي قد غناها في فيلم معجزة السماء، والذي شارك في بطولته محمد فوزي ومديحة يسري، وهي من كلمات الشاعر حسين السيد وعرضت بسينما أوبرا في 19 مارس 1956.

"ذهب الليل" تم إطلاقها على القناة الرسمية للفنان فضل شاكر "يوتيوب" وعلى كافة الإذاعات والمنصات الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي.