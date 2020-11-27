الفنان فضل شاكر يطلق أغنيته الجديدة "للحين عايش "

طرح الفنان فضل شاكر، عمله الغنائي الجديد الذي حمل عنوان "للحين عايش" باللون الخليجي، حاملا الأحاسيس المرهفة، والمليء بالشجن المتناغم مع الكلمة واللحن، مصحوبا بعاطفة قوية تعبر عن تلك المشاعر بصوته الذي أصبح مرادفا لكلمة إحساس.

وتقول أبيات أغنية "للحين عايش":

للحين عايش داخلي مثل ماكنت

وللحين حبك، ما تغيّر مكانه

كل ما بغيت أعشق بدالك أبيك إنتْ!

علمني من يسوى أخونك عشانه.

"للحين عايش" من الأعمال الرومانسية التي اتسمت بالانسجام بين مفرداتها، والأحاسيس العذبة، بدلالاتها التي ظهرت في نهاية هذه القصيدة ليكون العمل أحد روائِع الأعمال الغنائية الرومانسية للفنان فضل شاكر.

ويقول "شاكر" في ختام أغنيته الجديدة:

"وإنتْ الحبيب إللي حياتي عشانه.. ومهما قسى قلبي يرده حنانه

أصلاً أنا ما ألوق إلا عليك أنت... وإنت الحبيب إللي حياتي عشانه

إسمَع كلامي وإفهمه زين، لا هنت... إن غبت عنّك، قلبي عندك أمانة

حاولت أنسى صح، لكنّي ما خنت، لكنّي ما خنت.. يإللي تقول: أنساك، مثل الخيانة!".

"للحين عايش" من كلمات الشاعر الكويتي أحمد الصانع، ومن ألحان عبدالقادر هدهود، فيما قام بالتوزيع الموسيقي أحمد أسدي، ومكس وماستر جاسم محمد، وإشراف عام إياد النقيب.

للاستماع للأغنية الخليجية "للحين عايش"، على القناة الرسمية للفنان فضل شاكر على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وعلى الإذاعات العربية والخليجية، والمنصات والمتاجر الإلكترونية.