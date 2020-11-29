شاهدها تمارس الرذيلة.. سيدة تقتل نجل زوجها خوفا من الفضيحة

كان يلهو داخل منزل أسرته في حدائق، فتح باب غرفة زوجة أبيه فشاهدها في أحضان عشيقها، تسمر الطفل البالغ من العمر 8 سنوات مكانه للحظات قبل أن يحاول الخروج من الغرفة، لحقت به الزوجة الخائنة وقالت له: "هموتك من الضرب لو قلت لأبوك حاجة" فصمت الطفل تلبية لأوامر زوجة أبيه التى قررت إزاحته من طريقها بقتله.

استدرجت الزوجة الطفل بزعم أنها سوف تشتري له ألعابا وما يحتاجه من سوبر ماركت قريب من منزل الأسرة في حدائق القبة ونجحت في قتله في عقار تحت الإنشاء وتركت جثمانه وعادت إلى منزل وفي نهاية اليوم أخبرت والده بأن نجله ذهب لشراء الحلوى من سوبر ماركت ولم يعد، وكانت تبحث معه عنه حتى تظاهرت بالمفاجأة عند العثور على جثمانه.

فريق البحث الجاني أزال الغموض عن القضية وألقى القبض على الزوجة الخائنة بتهمة القتل العمد، بمواجهتها اعترفت بتفاصيل جريمتها وأنها خافت من الفضيحة، وبينت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة "ج.ع" ربة منزل قتلت المجني عليه أسامة جمال عمدًا مع سبق الإصرار، فبيتت النية وعقدت العزم على قتله، وأعدت لذلك الغرض سلاحًا أبيض "سكينًا" وبادرته بعدة طعنات أودت بحياته في الحال.

واعترفت المتهمة أنها كانت على علاقة غير شرعية بأحد الشباب وذات يوم شاهدت الطفل أثناء حديثها غير الأخلاقي في الهاتف المحمول مع عشيقها وقد سمع كل الحديث، فهددته بالقتل إذا أبلغ والده بما سمعه وبالفعل لم يتكلم الطفل خوفًا على حياته.

وعن يوم الحادث قالت: أثناء دخول الطفل المنزل شاهد زوجة أبيه عارية في أحضان عشيقها داخل المنزل، فخططت الأخيرة التخلص من المجني عليه حتى لا يشي بها إلى زوجها واستدرجته إلى أحد الأماكن المهجورة مدعية أنها تصطحبه إلى أماكن الألعاب وسوف تشتري له الأشياء التي يحبها، وما إن ظفرت به حتى طعنته عدة طعنات أودت بحياته، ثم ألقته في المكان وفرت هاربة.

تلك الواقعة حدثت في شهر مارس الماضي وأحالتها النيابة العامة للمحاكمة الجنائية، وصباح اليوم قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالإعدام لربة منزل بتهمة قتل نجل زوجها بعد أن شاهدها تمارس الرذيلة مع عشيقها داخل منزلهم في حدائق القبة.