موقع أحمد زكي: أطراف قطرية تحاول شراء مقتنياته مقابل مليوني دولار

أعلنت الكاتبة الصحفية هانم الشربينى رئيس تحرير موقع أحمد زكى عن رفض أى محاولة لبيع مقتنيات أحمد زكى التى هي حق أصيل للدولة المصرية.

وأعلنت، فى بيان لها، تبرؤها من المحاولات والمخططات التى تجري لبيع تراث فنان مهم من رموز مصر وشاهد على حقبة هامة من تاريخها وجزء منها.

وقال البيان إنه نما إلى علم "الشربينى" وجود محادثات بين المحامي بلال عبدالغني وأحد الأطراف القطرية من أجل شراء مقتنيات الفنان أحمد زكى مقابل مبلغ 2 مليون دولار.

وأضاف البيان أن رامى بركات أيضا ضد مخطط البيع ونتيجة لموقفه ورغبته لتسليم المقتنيات لوزارة الثقافة، رفض وكيله القانوني بلال عبد الغني تسليم المقتنيات له، واحتفظ عبد الغني بالمقتنيات بشقته نتيجة لسفر رامي بركات إلى لندن، وعندما عاد رامي بركات لمصر منذ أيام بدأت بوادر الخلاف مما أدى إلى إنهاء علاقته القانونية به، وقد أصبح النائب علاء عابد هو الوكيل القانوني لرامي بركات.

وتساءلت "الشربيني" في بيانها: "أين وزارة الثقافة والدولة لحماية تراث أحمد زكى من النهب والسرقة والمخططات التى تستهدف النيل منه ومن رموز مصر؟".

وفي 7 نوفمبر 2019، غيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، عن عمر ناهز الـ 35 عاما، ورجحت التحريات أنه توفي إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، ووقتها تصدر اسمه واسم والده أحمد زكي قائمة "التريندات" بالمواقع المختلفة لأيام متتالية، لما سببته وفاته من صدمة لمحبيه، فضلا عن تعلق الجمهور بالإمبراطور أحمد زكي.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله الفنية.