"الصحة" توجه تعليمات للطلاب في المدارس للوقاية من كورونا

وجّهت وزارة الصحة والسكان 8 رسائل للطلاب، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في انفوجراف رسمي لها، في حالة الشعور بأي أعراض يجب الذهاب الي العيادة المدرسية أو الزائرة الصحية أو إبلاغ مدرس الفصل.

وأضافت، لابد من ارتداء الكمامات طوال اليوم الدراسي حتى العودة إلى المنزل، موجهة النوم جيدا وعدم السهر قبل اليوم الدراسي لعدم إجهاد الجسم وغسل الأيدي بالماء والصابون باستمرار أو تطهيرها بالكحول.

وأوضحت الوزارة أنه لابد من التباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن مترين بين الطلبة وعدم مشاركة الأدوات الشخصية، وتناول طعام صحي لدعم الجهاز المناعي.

واختمت الوزارة بضرورة استذكار الدروس بشكل يومي وممارسة الرياضة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 122 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102390 حالة حتى اليوم.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 357 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف