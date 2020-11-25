عقوبتها فصل الطالب.. القصة الكاملة لرفع الغياب في المدارس بسبب كورونا

مواقع التواصل الاجتماعي هي المحور الرئيسي في انتشار كل الشائعات المتعلقة بالتعليم وانتظام الدراسة، والتي كثرت مع بداية العام الدراسي الحالي 2020/2021 والاستثنائي بسبب فيروس كورونا المستجد، ومن ضمن تلك الشائعات كانت رفع غياب الطلاب من المدارس، ليخرج الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم من أجل توضيح حقيقة تسجيل الحضور والغياب في المدارس.

"الوطن" تستعرض التفاصيل الكاملة لأزمة رفع الغياب في المدارس في ظل عام دراسي استثنائي.

رفع الغياب بالمدارس

خلال الفترة الماضية تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا عن إعلان وزارة التربية والتعليم رفع الغياب من المدارس بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا والمستجد.

"التعليم" توضح حقيقة الأمر

بسبب انتشار تلك النوعية من الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، خرج الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وكشف في تصريحات خاصة لـ "الوطن" عن عد رفع غياب الطلاب بالمدارس، وأكد "شوقي" أن جميع المدارس على مستوى كل محافظات الجمهورية تسجل حضور الطلاب وغيابهم بشكل طبيعي، وأن أي طالب يثبت تجاوزه نسبة الغياب القانونية المحددة، سيتم فصله من المدرسة المقيد بها.

وأشار وزير التعليم إلى أن العام الدراسي الجاري يسير بشكل منتظم ولا يوجد ما يدعو للقلق أو الخوف، موضحًا أن غرفة العمليات المركزية التابعة لديوان عام وزارة التربية والتعليم لم تتلقى أي شكاوي من قبل المدارس بوجود أزمات داخلها، وأن هذا العام الدراسي يسير وفق لما تم التخطيط له من جانب الوزارة.

مدة الغياب القانونية

وعن تحديد مدة الغياب المسموح بها للطالب داخل المدرسة، قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مدة الغياب القانونية والمسموح بها داخل المدارس هي 15 يومًا متصل، أو 30 يوما منفصلا، وذلك وفقًا لقانون التعليم، وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، إنه مع تجاوز الطالب نسبة الغياب المسموح بها داخل المدرسة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا الطالب.