انتهاء اجتماع لجنة إعداد لائحة الشيوخ بعد 6 ساعات عمل

انتهت لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ من اجتماعها اليوم ،والذى استمر قرابة ٦ ساعات متصلة ،وذلك لمناقشة الملاحظات الواردة من قسم التشريع بمجلس الدولة، ومن المقرر انعقاد الجلسة البرلمانية غدا الأحد فى العاشرة صباحا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق .

كانت "الوطن "قد نشرت تفاصيل اجتماع لائحة الشيوخ لمناقشة ملاحظات مجلس الدولة على مشروع اللائحة الداخلية للمجلس في شأن المواد (1)، (5)، (25)، (230)، (240)، (262).

وتضمنت الملاحظات تعريف المجلس وممارسته لاختصاصاته وحق المجلس في إضافة أو التعديل فيها وفقا للدستور والقانون، كما اشتملت الملاحظات على المادة التي تمنح الحق لرئيس المجلس في دعوه مكتب المجلس لاجتماعات دورية وطارئة، وإحدى المواد المنظمة للحصانة البرلمانية.

وتضمنت الملاحظات الواردة من قسم التشريع، المادة المنظمة لإجراءات فصل الملكية في أسهم وحصص الشركات، وموازنة المجلس.

وقالت مصادر مطلعه، إن لجنة اللائحة استجابت لرأي قسم التشريع في حذف المادة الخامسة من مشروع اللائحة الداخلية ، والتي تمنح المجلس الحق في أن يضيف أو يعدل في اختصاصاته بما يتفق وأحكام الدستور.

وقالت مصادر برلمانية وافق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق علي الحذف مؤكدا أن المجلس صاحب الاختصاص في تحديد صلاحياته وفقا للدستور ولاتحتاج الي نص في اللائحة، وكان لنقيب المحامين السابق رأي أخر في هذا الصدد حيث رأي أنه لا غضاضه في الابقاء عليها.

واضافت المصادر، أن أمين عام مجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان أوضح خلال الاجتماع أن صياغة المادة فهمت عكس مقصدها، وتم التصويت علي حذفها.

ونوهت المصادر إلي أن لجنة إعداد اللائحة تمسكت بصياغة المادة 262 والتي تقضي بأن مجلس الشيوخ مجلس مستقل وأن تدرج موازنته رقما واحدا بالموازنة العامة للدولة.

وقالت مصادر لـ"الوطن"، إن المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قد يعقد عدة جلسات على مدار الآسبوع للإنتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون اللائحة الجديدة لمجلس الشيوخ والبالغ عددها 293 بحسب أخر مسودة أنتهت منها اللجنة المكلفة بإعداد هذة اللائحة .

وأوضحت المصادر إلى أن المجلس سيبت فى عقد عددا من الجلسات البرلمانية ،غدا ،بموجب ما ستشهده الجلسة العامة من مناقشات حول صياغة مواد اللائحة الخاصة بمجلس الشيوخ .

وقالت المصادر :أن العمل داخل مجلس الشيوخ سيظل ساريا بموجب قانون لائحة مجلس النواب وفقا للنص الواردبالقانون رقم 141 لسنة 2020 والخاص بمجلس الشيوخ ،وذلك لحين انتهاء مجلس النواب من مناقشة مواد مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ ،واقراره بصفة نهائية وارساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه .