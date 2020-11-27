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فيديو.. قرينة الرئيس تكشف عن أهم صفة في السيسي الإنسان

كتب:

نرمين عفيفي
12:47 ص | الجمعة 27 نوفمبر 2020
قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي

تطرقت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي لشخصية الرئيس عبدالفتاح السيسي من الناحية الإنسانية، مؤكدة أن طبيعة شخصيته لم تتغير منذ بداية زواجهما.

وأضافت قرينة الرئيس، خلال لقائها الإعلامي الأول مع الإعلامية إسعاد يونس، والذي أنفردت به شبكة قنوات "DMC"، "بيساعدني في البيت بمنتهى طولة البال والحنية، هو إنسان حنين جدا على أسرتنا وعلى والدته وأخواته، ويمكن دي أكتر صفة الناس بتوصفه بيها وهي حنيته على أهله".

وانفردت شبكة قنوات DMC بأول لقاء خاص مع السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحاورتها الإعلامية إسعاد يونس، كان البرومو تضمن حديثًا عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونشأته في حي الجمالية، وبعض اللفتات الإنسانية للرئيس السيسي ودعوات الكثيرين له.

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