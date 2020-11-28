بدء تمهيد طريق مصرف الحبيل بالزينية شمالي الأقصر

أعلن العقيد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة الزينية شمالي محافظة الأقصر، بدء أعمال تمهيد طريق مصرف الحبيل المتفرع من الطريق الجانبي لخط السكة الحديد.

وأوضح الهواري، أنه يجرى العمل في رمي التربة الزلطية وتسوية الطريق تمهيدا للرصف على مسافة كيلو ونصف.

وفي السياق نفسه، قامت الوحدة المحلية لقرية الزينية بحري بتمهيد وتسوية طريق طراد النيل الأقصر- العشي من أمام محطة الرفع بالزينية بحري حتى حدود القرية، تحت إشراف يوسف جلال، نائب رئيس المركز.

وكان العقيد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة الزينية شمالي محافظة الأقصر، كشف عن ضم طريق الستين الرابط بين الوحدة المحلية لقرية الزينية بحري، والطريق الجانبي لخط السكة الحديد بمسافة كيلو ونصف، لبدء أعمال تمهيدهم ورصفهم ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.

وأضاف الهواري، أنه تم التنسيق مع إدارة الصرف الصحي بإسنا وهندسة الصرف الصحي بالأقصر، بقيادة المهندس روماني ظريف، لإنهاء كافة اعمال الصرف الصحي بهذا الطريق لتسليمه لمديرية الطرق والنقل، موضحا أنه سيتم رفع كفاءة طريق فرع 6 بقرية العشي الذي يربط بين قرية العشي والطريق الجانبي لخط السكة الحديد، كما يجرى العمل في تبطين ترعة ساحل العشي، تحت إشراف يوسف جلال، نائب رئيس المركز.

جدير بالذكر أن وفدا من وزارة التنمية المحلية تفقد سير الأعمال بعدد من المشروعات القومية، على رأسها محطة معالجة مياه الصرف الصحي والطريق الرئيسي لمدينة الشمس، والطريق الرابط ما بين مدينة طيبة ومدينة الشمس بمركز ومدينة الزينية حتى محطة الرفع الرئيسية بالزينية بحري بمسافة 700 متر، ضمن المشروعات القومية المعدة للافتتاح رئاسيا، حيث إن محطة معالجة الصرف الصحي الرئيسية بالمدامود قبلي والمقامة على مساحة 62500 متر والمخطط الانتهاء منها قريبا وفقا للجداول الزمنية بطاقة 23 ألف متر مكعب/يوم، وبتكلفة إجمالية 300 مليون جنيه.