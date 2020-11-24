"في حتة تانية".. أحدث أعمال عمر كمال بعد "أنتي معلمة"

نشر المطرب الشعبي عمر كمال مقطع فيديو، يغني من خلاله أغنية "في حتة تانية"، عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "فيس بوك".

وتعتبر العمل الثاني الذي يطرحه خلال شهر واحد بعد أغنية "أنتي معلمة"، حيث احتفل عمر كمال وحمو بيكا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بتحقيق كليب "انتي معلمة"، مليون مشاهدة بعد 3 أيام من طرحه.

وصور الكليب بطريقة الجرافيك، بعد أن كان من المقرر تصويره بمشاركة الراقصة البرازيلية لورديان

احتفل عمر كمال وحمو بيكا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بتحقيق كليب "انتي معلمة"، مليون مشاهدة بعد 3 أيام من طرحه.

وصور الكليب بطريقة الجرافيك، بعد أن كان من المقرر تصويره بمشاركة الراقصة البرازيلية لورديانا.

وفي وقت سابق، نشر "كمال" عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة تجمعه بحمو بيكا، في أثناء تسجيل الأغنية، وعلق عليها قائلا: بكرة انتي معلمة الساعة 5 على قناتي الرسمية على اليوتيوب".

وأعلن عمر كمال، الجمعة الماضية، عبر "انستجرام"، طرح كليبه الجديد بمشاركة حمو بيكا بدون الراقصة البرازيلية لورديانا، بناء على رغبة الجمهور.

وكتب "كمال": "استجابة ليكم هنزل أغنية انتي معلمة من غير الفنانة الاستعراضية لورديانا، ومش هنصور الكليب فيه رقص أو أي حاجة تزعلكم تاني".

جاء ذلك رغم تحقيق بروفات الأغنية ملايين المشاهدات على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وسط تواجد الراقصة البرازيلية.

وقالت لورديانا، في تصريح سابق لـ"الوطن"، إنّها فوجئت بالاستغناء عنها، إذ كان من المُقرر الشروع في تصوير الكليب خلال أيام، مضيفة: "بعدما انتهيت من تصوير البرومو، ولاقى نجاحًا كبيرًا على السوشيال ميديا، وقبل بدء تصوير الكليب أخبروني بأن هناك أزمة لعدم حصولي على تصريح، وهذه بالتأكيد مجرد حجة".

وتابعت: "ظلّ صُنّاع الكليب يخبروني بحجج مختلفة من آنٍ لآخر، بأن مُشاركتي في الأغنية قد توقفت"، مضيفة: "عادي.. ماعنديش مشكلة.. مش محتاجة منهم حاجة أصلاً".