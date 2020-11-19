عمر كمال وحمو بيكا يحتفلان بتحقيق "انتي معلمة" مليون مشاهدة في 3 أيام

احتفل عمر كمال وحمو بيكا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بتحقيق كليب "انتي معلمة"، مليون مشاهدة بعد 3 أيام من طرحه.

وصور الكليب بطريقة الجرافيك، بعد أن كان من المقرر تصويره بمشاركة الراقصة البرازيلية لورديانا.

وفي وقت سابق، نشر "كمال" عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة تجمعه بحمو بيكا، في أثناء تسجيل الأغنية، وعلق عليها قائلا: بكرة انتي معلمة الساعة 5 على قناتي الرسمية على اليوتيوب".

وأعلن عمر كمال، الجمعة الماضية، عبر "انستجرام"، طرح كليبه الجديد بمشاركة حمو بيكا بدون الراقصة البرازيلية لورديانا، بناء على رغبة الجمهور.

وكتب "كمال": "استجابة ليكم هنزل أغنية انتي معلمة من غير الفنانة الاستعراضية لورديانا، ومش هنصور الكليب فيه رقص أو أي حاجة تزعلكم تاني".

جاء ذلك رغم تحقيق بروفات الأغنية ملايين المشاهدات على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وسط تواجد الراقصة البرازيلية.

وقالت لورديانا، في تصريح سابق لـ"الوطن"، إنّها فوجئت بالاستغناء عنها، إذ كان من المُقرر الشروع في تصوير الكليب خلال أيام، مضيفة: "بعدما انتهيت من تصوير البرومو، ولاقى نجاحًا كبيرًا على السوشيال ميديا، وقبل بدء تصوير الكليب أخبروني بأن هناك أزمة لعدم حصولي على تصريح، وهذه بالتأكيد مجرد حجة".

وتابعت: "ظلّ صُنّاع الكليب يخبروني بحجج مختلفة من آنٍ لآخر، بأن مُشاركتي في الأغنية قد توقفت"، مضيفة: "عادي.. ماعنديش مشكلة.. مش محتاجة منهم حاجة أصلاً".

وما زالت الراقصة البرازيلية لوردينا، تحظى باهتمامٍ واسع، بعد الشهرة التي طالتها خلال الأيام القليلة الماضية، فصارت محور حديث لقطاع كبير عبر منصات السوشيال ميديا، فضلا عن ازدحام جدول أعمالها؛ إذ انقلب رتم حياتها رأسا على عقب، بعد انتشار فيديو لها وهي ترقص على مهرجان "إخواتي" من داخل أحد صالونات التجميل.