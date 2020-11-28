هطول أمطار رعدية على سواحل دمياط وانتظام حركة الميناء

شهدت محافظة دمياط، مساء السبت، هطول أمطار رعدية على سواحل البحر، في الوقت الذي تشهد فيه المحافظة موجة من الطقس السيئ على مدار ثلاثة أيام.

ووفق خبراء الأرصاد، لم تتأثر حركة الملاحة البحرية بميناء دمياط بموجة الطقس السيئ، حيث استقبل الميناء خلال الـ24 ساعة الماضية 2 سفينة حاويات وعدد 6 سفن بضائع عامة، بينما غادره 2 سفينة حاويات و4 سفن بضائع عامة، بإجمالي 14 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 6211 طن شملت 1200 طن يوريا و 4678 فوسفات و333 طن نترات أمونيوم، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 11778 طن شملت 9396 طن قمح و2382 طن ذرة.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 1123 حاوية مكافئة؛ تشمل خضراوات (بطاطس) وحاصلات زراعية (بصل) وفواكة (رمان) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وسلوفينيا وسيريلانكا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 214 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1774 حاوية مكافئة، فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 122700 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 18975 طنا.

كما غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية تقدر بـ1312 طن قمح، متجها إلى صوامع شبرا، في حين بلغت بلغت حركة تداول الشاحنات 1406 شاحنة منها 198 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 11794 من البضائع العامة.