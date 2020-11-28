دبلوماسي سابق: زيارة السيسي لـ جوبا تؤكد دور مصر في إقرار السلام

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى جنوب السودان، اليوم السبت، تعد زيارة استراتيجية بالمقام الأول، وتأتي في إطار حرص مصر على إقرار الأمن والسلام بجنوب السودان، بعد توقيع على معاهدة "جوبا".

وأضاف هريدي، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "EXTRA NEWS"، أن زيارة السيسي، تؤكد أيضا أهمية التواجد المصري في هذا الجزء المهم من القارة الأفريقية، الذي يشهد أوضاعا مشتعلة ونزاعات قائمة بالأخص بمنطقة شمال إثيوبيا، والتي قد تمتد إلى دول أخرى، كما تأتي لتؤكد أن مصر تتحرك بالقارة على عدة محاور مهمة، في مقدمتها دول حوض النيل.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر تسعى لإثبات تواجدها هناك ليس فقط كقوة أفريقية رئيسية، إنما أيضا كدولة تساعد على إقرار الأمن والسلام بتلك المنطقة الحيوية، واصفًا زيارات الرئيس إلى الدول الأفريقية بأنها تعيد مد جسور التواصل المستمر بين مصر ودول القارة من جديد.

وتابع: "إذا رجعنا إلى ذاكرتنا بالوراء قليلا، خلال الرئاسة المصرية للأتحاد الأفريقي عام 2019، كان السيسي، يركز على عدة مجالات تصب في قضايا الأمن والسلام والتنمية المستدامة، ودور الشراكات بين الدول الأفريقية والاتحاد الأفريقي من ناحية، والدول المانحة والمؤسسات المالية والأقتصادية والأمم المتحدة من ناحية أخرى، في سبيل تحقيق تلك الأهداف".

وأردف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان أول رئيس يقوم بزيارة بعض الدول في غرب أفريقيا كـ ساحل العاج، وغيرها، وأن تحركات الرئيس أفريقيًا وآخرها الزيارة المهمة إلى جنوب السوادن، في غاية الأهمية وتنعكس على النظرة الدولية لهذه البلاد بشكل عام، كما أنها تعبر عن التعاون الذي تشهده الفترة الأخيرة بين مصر وجنوب السودان، وشملت قطاعات الصحة والري والزراعة.