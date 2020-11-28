بدء عزاء الحقوقي حافظ أبو سعدة بمسجد أبو المكارم

بدأ منذ قليل، عزاء الحقوقي حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمسجد أبو المكارم بصلاح سالم، منذ قليل.

وتوفى أبو سعدة، أمس الأول، عن عمر يناهز 55 عاما، وأعلنت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، وفاة زوجها الدكتور حافظ أبوسعدة.

ونعت أبو القمصان، الراحل عبر حسابها على فيس بوك: "حب عمري وأبو أولادي وأعظم رجل شفته وعشت معاه، وطول عمري مسنودة عليه، الدكتور حافظ أبو سعدة المحامي والمناضل الحقوقي".

وحافظ أبو سعدة سياسي مصري وناشط في مجال حقوق الإنسان، تولى رئاسة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، كما أنه عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وكان أبو سعدة، أصيب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ونُقل إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج، لكن حالته الصحية تدهورت في الآونة الأخيرة.