عاجل.. فحص كاميرات ميدان بالأقصر لتحديد متهمي "فيديو الكلب"

قال مصدر أمني، إن الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية تقوم بمراجعة وفحص كاميرات المراقبة في محيط أحد الميادين بمدينة الأقصر، لتحديد المتهمين الظاهرين في فيديو التنمر والإساءة للاعب.

وأشار المصدر إلى أن ذلك يأتي بعد أن توصلت التحريات إلى أن فيديو التنمر والإساءة للاعب النادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، تم تصويره هناك عقب انتهاء مبارة ناديي الأهلى والزمالك في نهائى دوري أبطال إفريقيا أمس.

وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية المختصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاعات الأمن في عدد من المحافظات تتعقب مروجي الفيديو على صفحات الفيس بوك، تمهيدا لتحديد المتهمين الظاهرين في فيديو التنمر والإساءة للاعب.

وانتشر مقطع فيديو ظهرت فيه بعض الجماهير في الشارع وهم يحملون كلبا أسود اللون، وهتفوا ضد لاعب الزمالك، وهو ما أثار غضب المشجعين من الناديين، الذين وصفوا ما حدث بأنه تنمر وإساءة وعنصرية غير مقبولة.