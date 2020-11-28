عاجل.. السيسي يلتقي نائب رئيس جمهورية جنوب السودان

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى في اطار زيارته إلى جوبا، مع السيد رياك مشار النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان، وذلك بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول استعراض تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بشأن دعم مصر للجهود المبذولة لتنفيذ استحقاقات بنود اتفاق السلام في جنوب السودان، سعياً نحو تحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار لشعبها الشقيق.