أنيسة حسونة عن قراءة قرينة الرئيس لكتابها: منحتني طاقة إيجابية

أشادت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بتصريحات السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عنها وعن كتابها خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، الذي عُرض على شاشة "DMC" مساء الخميس الماضي.

وقالت "حسونة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة "صدى البلد"، إنه خلال العام الماضي، كان هناك احتفال للمرأة المصرية أقامته السيدة انتصار السيسي، وكانت لأول مرة تتقابل معها، موضحة أن قرينة الرئيس دخلت إلى القاعة في هدوء شديد وجلست على المقعد.

وتابعت: "بعدها توجهنا إليها ثم سلمنا عليها، وكان انطباعي عنها هو أن الله منحها القبول والسماحة"، موضحة أنها أثناء متابعتها لحوار قرينة الرئيس مع إسعاد يونس شعرت بسعادة كبيرة، وكانت المفاجأة السعيدة أن حرم الرئيس تحدثت عن كتابي "بدون سابق إنذار".

وواصلت :" قالت كلمات طيبة ليس فقط عن التجربة المرضية ولكنها ربطتها بشىء شديد الأهمية وهو دور الأم المصرية في ترابط الأسرة وقوة الأم المصرية، وكنت عاوزة أقولها ألف ألف شكر، عندما رأيتها فأول مرة لم نتحدث، ولكنه كان سلام رقيق وتبادل ابتسامات، وأقول لها أننى شاكرة بشدة لذكري ولذكر كتابي".

وأردفت: " أرسلت الكتاب لها خلال احتفالية المرأة المصرية وبالتأكيد آخرون أرسلوا كتبهم، ولم أتخيل أن تقرأه، مفاجأة سعيدة لم أتوقعها، أنا أشكرها شكرًا جزيلًا على اللافتة الكريمة فيها إحساس وشعور بالناس رغم أني أمر بمرحلة صعبة من المرض، إلا أنها لما ذكرت اسم الكتاب أصبحت معنوياتي مرتفعة بسبب الطاقة الإيجابية التي حصلت عليها".

وأوضحت أن أكثر ما لاقى إعجابها في حوار السيدة انتصار السيسي هو البساطة عندما تحدثت عن أسرتها، مردفة: "ربنا يحفظها ويحفظ الرئيس وكل أسرتهم، دي منظمة وتحب الهدوء، نمت معنوياتي مرتفعة بسبب الطاقة الإيجابية التي حصلت عليها من كلمة السيدة انتصار السيسي".