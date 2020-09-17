أنيسة حسونة: الدول المعادية تغضب من إنجازات مصر.. وبلدنا مش هتقع

قالت أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن الدول المعادية تزداد غضبا بسبب إنجازات مصر، متابعة: "مصر مش هتقع، وجميع فئات مصر تعرف حقيقة الجماعات الإرهابية، لن يسمح أحد بعودة نظام جماعة الإخوان الإرهابية مرة أخرى"، مشيدة بجهود الدولة في النقل والبنية التحتية.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد، "لا ندعي أننا دولة بلا مشاكل، لكننا في الوقت ذاته واثقون في دولتنا".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية وعدد من الجامعات الأخرى الأهلية ومشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم.