أنيسة حسونة عن امتداح انتصار السيسي لكتابها: "كرم أخلاق"

قالت الدكتورة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، تعليقا على امتداح السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس لكتابها بدون سابق إنذار، إنها سعيدة جدا لحديثها عن ما كتبت.

ويحكي الكتاب، رحلة الدكتورة أنيسة حسونة مع مرض السرطان، وكيفية تغلبت عليه.

وأضافت في تصريحات لـ"الوطن"، إن ما قالته قرينة الرئيس يدل على كرم أخلاقها، معبرة عن سعادتها لنظرة قرينة الرئيس لما كتبته.

وأكدت على أن رسالتها من الكتاب، كانت موجهة لكل امرأة عافرت مع مرض السرطان وانتصرت عليه، دون رفع الراية البيضاء، موضحة أن ما قالته قرينة الرئيس، يؤكد وصول رسالتها التي سعت لإيصالها.

كانت أنيسة حسونة، قالت في لقاء إعلامي لها، إن مرض السرطان الذي أصيبت به كان محنة، حيث شبهت الأمر بالنفق المظلم، الذي لا تعلم أين تكمن نهايته أو كيفية التعامل معه، مضيفة: "ما أحزنني أنني فقدت السيطرة على حياتي".

وأضاف: "شعرت بأن مفيش حاجة أقدر أعملها تخفف عن بناتي أو تخفف عن زوجي أو عن نفسي"، كما أن مشكلة السرطان، أن الأطباء في الداخل أو الخارج، لا يعرفون سبب الإصابة به أو طرق الوقاية منه.

وأشارت أنيسة، إلى أن العوامل التي تساعد على تجنب الإصابة بهذا المرض، وفقًا لنصائح الأطباء تتمثل في ممارسة الرياضة، مع الأكل الصحي، بجانب التواصل الاجتماعي الجيد مع الأسرة والاختلاط معهم في أنشطة مجتمعية.

وتابعت: "محنة مرض السرطان تظهر بشكل عام أنت من جواك إيه بالضبط، هل هو مجرد كلام أم أفعال"، منوهة بأنها عقب عودتها من رحلة علاجها في الخارج والتي استمرت 3 أشهر تدهورت حالتها بشكل كبير وفشلت العملية التي أجرت ووصلت لحالة نفسية سيئة كبيرة، إلا أنها تغلبت عليها.