صور.. سياسيون وحقوقيون يشاركون في عزاء حافظ أبو سعدة

حرص عدد من الحقوقيين والسياسيين، على تقديم واجب العزاء، في وفاة الحقوقي حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي يقام بمسجد أبو المكارم بصلاح سالم.

وشارك كل من سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ، والكاتب الصحفي جمال فهمي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والنائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والكاتبة فاطمة ناعوت، والحقوقي جورج إسحاق، وكمال عباس عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والبرلماني السابق محمد عصمت السادات، ومحمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، وغيرهم من الأصدقاء والمحبين، في تقديم واجب العزاء.

وتوفي أبو سعدة، أمس الأول، عن عمر يناهز 55 عاما، وأعلنت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، وفاة زوجها الدكتور حافظ أبو سعدة.

ونعت أبو القمصان، الراحل عبر حسابها على فيس بوك: "حب عمري وأبو أولادي وأعظم رجل شفته وعشت معاه، وطول عمري مسنودة عليه، الدكتور حافظ أبو سعدة المحامي والمناضل الحقوقي".

وحافظ أبو سعدة سياسي مصري وناشط في مجال حقوق الإنسان، تولى رئاسة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، كما أنه عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وكان أبو سعدة، أصيب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ونُقل إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج، لكن حالته الصحية تدهورت في الآونة الأخيرة.