انهيار أجزاء من عقار قديم بمنطقة أبو قير في الإسكندرية

انهارت أجزاء من عقار بمنطقة أبو قير بحي المنتزه ثان في الإسكندرية، مساء اليوم السبت، وذلك دون حدوث أي خسائر أو إصابات.

تلقت غرفة عمليات حي المنتزه ثان بلاغا يفيد سقوط أجزاء من عقار بشارع علي بن أبي طالب بمنطقة أبو قير، وانتقل مسئولي الحي إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم، مأهول بالسكان، وانهيار أجزاء من الطابق العاشر، دون حدوث أي إصابات، أو خسائر بالعقارات المجاورة له.

و قال اللواء أشرف بهجت، رئيس حي المنتزه ثان، إنه جرى وضع حواجز حديدية حول العقار حفاظا على سلامة المارة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.