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انهيار أجزاء من عقار قديم بمنطقة أبو قير في الإسكندرية

كتب:

مروة مرسى
09:15 م | السبت 28 نوفمبر 2020
انهيار أجزاء من عقار بمنطقة أبو قير في الإسكندرية

انهيار أجزاء من عقار بمنطقة أبو قير في الإسكندرية

انهارت أجزاء من عقار بمنطقة أبو قير بحي المنتزه ثان في الإسكندرية، مساء اليوم السبت، وذلك دون حدوث أي خسائر أو إصابات.

تلقت غرفة عمليات حي المنتزه ثان بلاغا يفيد سقوط أجزاء من عقار بشارع علي بن أبي طالب بمنطقة أبو قير، وانتقل مسئولي الحي إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم، مأهول بالسكان، وانهيار أجزاء من الطابق العاشر، دون حدوث أي إصابات، أو خسائر بالعقارات المجاورة له.

و قال اللواء أشرف بهجت، رئيس حي المنتزه ثان، إنه جرى وضع حواجز حديدية حول العقار حفاظا على سلامة المارة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

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