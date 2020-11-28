السيسي: النيل مصدر تنمية وشريان حياة لجميع شعوب دول حوض النهر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يسعى للارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين مصر ودولة جنوب السودان، وتشجيع الاستثمارات المصرية في جنوب السودان، بما يحقق المنفعة المشتركة للبلدين.

وأضاف السيسي، خلال مؤتمر صحفي جمعه برئيس جنوب السودان سلفا كير، في العاصمة جوبا، أن المباحثات مع كير، تناولت تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مجال الموارد المائية والري، وجهودنا المشتركة لتعظيم الاستفادة من موارد نهر النيل، كما أكد رؤية مصر المستندة إلى أن نهر النيل يجب أن يكون مصدراً للتعاون والتنمية كشريان حياة لجميع شعوب دول حوض النيل.

وأوضح رئيس الجمهورية، أنه جرى استعراض التطورات الخاصة بقضية سد إثيوبيا، ومسار المفاوضات الجارية بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد.

وتعد زيارة الرئيس إلى جنوب السودان، الأولى من نوعها، وشهدت عقد قمة مصرية - جنوب سودانية، تناولت مناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتنموي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين وذلك في اطار الإرادة القوية المتبادلة لتعزيز أطر التعاون بينهما.