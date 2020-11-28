السيسي: نسعى لتعزيز الشراكة الاستراتيجية المتكاملة مع جنوب السودان

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه أجرى اليوم، مباحثات ثنائية معمقة ومثمرة مع رئيس جنوب السودان سلفا كير، عكست توافر الإرادة السياسية المشتركة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية المتكاملة بين البلدين في مختلف المجالات، بما يسمح بالاستغلال الأمثل لقدراتنا لخدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأضاف السيسي، خلال مؤتمر صحفي جمعه برئيس جنوب السودان في جوبا، أنه جرى بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف المستويات، وعلى رأسها التنسيق السياسي والعسكري والأمني خلال هذه المرحلة المهمة التي تمر بها المنطقة، إلى جانب بحث المجالات الاقتصادية والتجارية.

وتعد زيارة الرئيس السيسي، إلى جنوب السودان، الأولى من نوعها، وشهدت عقد قمة مصرية - جنوب سودانية، تناولت مناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتنموي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين، وذلك في إطار الإرادة القوية المتبادلة لتعزيز أطر التعاون بينهما.