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بث مباشر.. مؤتمر صحفي للرئيس السيسي ورئيس جنوب السودان

كتب:

محمود البدوي
09:06 م | السبت 28 نوفمبر 2020
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تقدم "الوطن"، بث مباشر للمؤتمرالصحفي الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئيس جنوب السودان سيلفا كير، خلال زيارة الرئيس المصري لعاصمة جنوب السودان "جوبا".

وتعد زيارة الرئيس إلى جنوب السودان، الأولى من نوعها، وستشهد عقد قمة مصرية - جنوب سودانية، ستتناول مناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتنموي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين وذلك في اطار الإرادة القوية المتبادلة لتعزيز أطر التعاون بينهما.

ومن المقرر، أنَّ تشهد القمة المصرية - الجنوب سودانية كذلك التباحث حول أهم التطورات السياسية الخاصة بالقضايا الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك. 

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