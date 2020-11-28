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السيسي: نسعى لاحتواء تداعيات التطورات الجارية في منطقة القرن الأفريقي

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محمود البدوي
09:38 م | السبت 28 نوفمبر 2020
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مباحثاته مع رئيس جنوب السودان سلفا كير شهدت تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك، لا سيما التطورات الجارية في منطقة القرن الأفريقي وشرق أفريقيا ذات الأهمية الاستراتيجية، وكيفية العمل على احتواء تداعياتها المحتملة على المنطقة.

وأضاف "السيسي"، خلال مؤتمر صحفي جمعه برئيس جنوب السودان سلفا كير، أنه توافق مع كير على تنسيق جهودنا المشتركة بما يحقق أمن واستقرار المنطقة، ويحافظ على مصالح شعوب الإقليم في إطار من الشفافية والمصلحة المشتركة. 

وأشاد رئيس الجمهورية، بجهود الرئيس سلفا كير في تحقيق الاستقرار في دول الإقليم، خاصةً جهودكم في الوساطة بين حكومة جمهورية السودان والفصائل الثورية، وهي الجهود التي تكللت بنجاح بالتوقيع على اتفاق سلام جوبا بين الطرفين في شهر أكتوبر الماضي.

وتعد زيارة الرئيس إلى جنوب السودان، الأولى من نوعها، وشهدت عقد قمة مصرية - جنوب سودانية، تناولت مناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتنموي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين وذلك في إطار الإرادة القوية المتبادلة لتعزيز أطر التعاون بينهما.

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