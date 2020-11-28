السيسي لـ سلفا كير: تجمعنا روابط أزلية وتاريخ مشترك منذ عقود

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته البالغة بزيارته لعاصمة جنوب السودان جوبا، موجهًا الشكر والتقدير لرئيس جنوب السودان سلفا كير، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة في بلده الثاني، كونها البلد الشقيق الذي تجمعه بمصر وشعبها روابط أزلية وتاريخ مشترك يمتد لعقود طويلة.

وأضاف السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع سلفا كير، أن مصر شهدت خلال هذه العقود تطلعات شعبكم العظيم نحو مستقبل أفضل، إيماناً منها بحقه في تحقيق آماله وتلبية طموحاته المشروعة، وتجسدت كذلك في العلاقة الخاصة التي جمعت مصر بالزعيم الراحل جون جارانچ.

وتعد زيارة الرئيس إلى جنوب السودان، الأولى من نوعها، وشهدت عقد قمة مصرية - جنوب سودانية، تناولت مناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتنموي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين، وذلك في إطار الإرادة القوية المتبادلة لتعزيز أطر التعاون بينهما.