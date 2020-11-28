براءة 11 شخصا من تهمة خطف شاب وتجريده من ملابسه بالبحيرة

قررت محكمة جنايات دمنهور الدائرة التاسعة، برئاسة المستشار ضياء محمد هريدي، براءة ١١ متهمًا في قضية هتك العرض والتعذيب الوحشي، التي وقعت أحداثها بدائرة مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، بعدما أقدم أهالي قرية بتوثيق شاب بالحبال في عامود إنارة وتجريده من ملابسه والاعتداء عليه بالضرب، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، وتصويره في مقاطع فيديو تم بثها علي وسائل التواصل الاجتماعي.

تعود أحداث القضية، حينما تداولت وسائل الإعلام المحلية مقطع فيديو يظهر فيه شاب مقيد بعامود كهرباء بإحدى قرى البحيرة، وهو ما أثار الرأي العام، وترتب عليه تكثيف البحث عن مرتكبي الواقعة من قبل المباحث، وبعد القبض على عدد من أهالي القرية بحوش عيسى، بتاريخ ٢٨ يونيو الماضي، أسندت النيابة العامة للمتهمين كل من: سعيد. ع، إبراهيم. ق، محمود. ر، الشناوي .م، أحمد .ع، عاصم ج، محمد. ع، وليد.ع، وليد.ف، عبدالحليم. ر، عبدالله و، تهم استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليه "محمود ف. خ"، بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به.

كما وجهت النيابة للمشار إليهم تهمة تعريض حياته وسلامته للخطر، وذلك حال حيازتهم سلاح أبيض سكين وأدوات حبل وعصى، وقاموا بخطفه بالإكراه، واستوقفوه عنوة في الطريق العام، ودفعوه داخل إحدى السيارات ملك المتهم الأول، ثم اصطحبوه إلى قرية محمد رفعت التابعة لحوش عيسى، واقترن بتلك الجناية جناية أخرى، بأن هتكوا عرض المجني عليه بالقوة وقاموا بخلع ملابسه، قاصدين من ذلك هتك عرضه بالقوة.

وجرى حبس المتهمين وحددت عدة جلسات للحكم في القضية، التى وجهت النيابة لهم تهمة التعدى عليه بدنيا، مما ألحق به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي كما ورد في التحقيقات، واغتصبوا توقيعه بالقوة والتهديد على عدد ٤ سندات مثبتة، و أكرهوه على البصمة عليها، وانتهكوا حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه، وقاموا بتصويره بمقاطع فيديو له عن طريق هاتفهم المحمول، ونشروه علي وسائل التواصل الاجتماعي، وحازوا سلاحًا أبيض سكين دون مسوغ قانوني.

وصدر الحكم اليوم برئاسة المستشار ضياء محمد هريدي وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد السعدني وأكرم محمدين الفضالي وسكرتارية محمود بلال.