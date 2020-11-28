الكويت: خطة لفتح الطيران مع الدول المحظورة بالتزامن مع لقاح كورونا

أعربت مصادر كويتية مسؤولة عن تفاؤلها بحدوث انفراجة كبيرة على صعيد فتح الأجواء مع الدول الـ34 المحظورة، في الفترة القريبة المقبلة.

وكشفت المصادر، في تصريح صحفي مساء اليوم السبت، أن إدارة الطيران المدني الكويتية، ستقدم خطة جديدة لفتح الأجواء مع هذه الدول الى مجلس الوزراء الكويتي، تزامنا مع الإعلان عن قرب وصول لقاح كورونا، مشيرة الى الجاهزية المتكاملة في مطار الكويت من كوادر بشرية، وأجهزة ومعدات وإجراءات، تحقق متطلبات السلطات الصحية الكويتية.

وأعلنت المصادر الاستعداد الكامل لتنفيذ شروط وضوابط (الصحة) الكويتية، سواء على مستوى أعداد القادمين، والفحوصات المطلوبة، أو عدد الدول التي سيتم فتح الأجواء معها، مؤكدة أهمية إعادة النظر في قرار حظر الطيران مع الدول الـ34، نظرًا لأن الإغلاق الكامل ليس صحيحا؛ حيث أن كل مطارات العالم تدرجت في فتح أجوائها، ولم يتم الفتح مرة واحدة.

وأكدت أن مطار الكويت جاهز تماما بمبانيه الثلاثة لتطبيق خطة تشغيلية وفنية وطبية واحترازية جديدة لاستقبال القادمين من الدول المحظورة، بالتزامن مع وصول لقاح كورونا.

وأوضحت المصادر، أن إدارة الطيران المدني مازالت مستمرة حتى الآن في تطبيق المرحلة الأولى من خطة فتح المطار، والتي بدأت في 1 أغسطس الماضي والمجدولة حتى 1 فبراير المقبل، والتي تبلغ 30% من النسبة التشغيلية الكلية للمطار، والتي لم يتم تحقيقها حتى الآن، إلا بنسبة 14% بعد قرار الحظر.