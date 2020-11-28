"العدل" يستنكر الهجوم على "شيكابالا": من يفهم كرة يعرف قدر موهبته

استنكر السيناريست مدحت العدل، الهجوم الكثيف من قبل جماهير النادي الأهلي على لاعب الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، عقب مباراة أمس التي خسرها الزمالك لصالح الأهلي بنتيجة 1-2 في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وأحرز شيكابالا هدف الأبيض الوحيد.

وقال "العدل"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم"، إن من يفهم في الكرة لديه علم بأن موهبة شيكابالا لو كانت تمت رعايتها بشكل جيد، لكان أحد أفضل لاعبي العالم، معبرا عن سعادته للغاية بالمباراة وبهدف شيكابالا الرائع، وكذلك هدف "أفشة الرائع".

وتابع، "عندما سألني أحد الأصدقاء: أي اللاعبين تخشى في الأهلي؟ قلت لهم وليد سليمان وديانج وأفشة، والمصريون لم يعتادوا أن العمل غاية، وإنما اعتادوا أن يعملوا لكي يحصلوا على الأموال، وهكذا الحال مع لاعبي كرة القدم، يحرزون هدفا وتزداد الثقة فيخسرون، كريستيانو رونالدو له نفس عمر شيكابالا، ولكن عندما ترى ما يفعله كريستيانو في منزله تنبهر، متسائلا "ليه شيكابالا مش بيدرب في منزله؟".

ودخل محمود عبد الرازق شيكابالا، ولاعبو الزمالك، في نوبة من البكاء بعد خسارة اللقب الأفريقي أمام الأهلي، أمس، في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، وحاول لاعبو الأهلي تهدئة شيكابالا، قبل أن يقرر الخروج من الملعب.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على فريق الزمالك، بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا لنسخة الموسم الحالي 2019-2020، لينجح في حصد اللقب التاسع في تاريخه.

وتقدم الأهلي مبكرا عن طريق عمرو السولية، برأسية من ضربة ركنية نفذها علي معلول في الدقيقة السادسة، بينما تعادل محمود عبدالرازق شيكابالا، للزمالك، في الدقيقة 31، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، وعاد المارد الأحمر للتقدم مرة أخرى عن طريق محمد مجدي أفشة في الدقيقة 86.