تعرف على أول إجازة للعاملين بالحكومة والخاص

أصبح بحث العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، هو الشغل الشاغل من فترة لأخرى، وذلك للرغبة الملحة للعاملين في الحصول على يوم إجازة يستريحون في مشاق ومتاعب العمل، على كافة المستويات، سوى بأخذ قسط وافر من النوم بدلا من الاستيقاظ المبكر، أو الابتعاد عن الضغوط والأجواء المشحونة دائما داخل حقل العمل ، وحتى الراحة من عناء ارتياد وسائل النقل ، وزحمة الطرق والاختناقات المرورية، وكلها أسباب جعلت البحث بين وقت وآخر بين العاملين بالحكومة والقطاع الخاص عن ايام الإجازات ، امرا مستهدفا .

الخميس 7 يناير إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص

ووفقا ، لقرارات مجلس الوزراء ، التي يتم الرجوع فيها لقوانين تنظيم اوضاع العامل المدنيين ، مثل قانون 81 لسنة 2016 ، الخاص بتنظيم اوضاع العاملين بالقطاع الحكومي، وقانون 12 لسنة 2003 الخاص بالعاملين المدنيين بالقطاع الخاص ، فإن أول إجازة يحصل عليها العاملون بالقطاعين الحكومي والخاص ، ستكون يوم الخميس 7 يناير 2021 ، بمناسبة احتفالات الاقباط بعيد الميلاد القبطي، ويعتبر وفقا للقانونين هذا اليوم إزجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين .

وكانت آخر إجازة رسمية حصل عليها العاملون بالقطاعين الحكومي والخاص ، كانت يوم 29 أكتوبر الماضي بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف .

جدير بالذكر أن موظفي الحكومة والجهاز الإداري للدولة حصلوا على 21 يوما إجازة رسمية مدفوعة الأجر، خلال العام الجاري 2020،وكان آخرها يوم الخميس 29 أكتوبر بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

ونص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على استحقاق موظفي الحكومة والجهاز الإداري للدولة، إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة، مع منحه أجرا مماثلا مضافا إلى أجره المستحق أو إجازة عوضا عنها.

كما نص قانون 12 لسنة 2003، على حصول العاملين بالقطاع الخاص على اجازة رسمية بأجر، في احتفالات الاخوة الأقباط بعيد الميلاد القبطي ، بموجب قرار من وزير القوى العاملة، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العمال في ذلك اليوم، اذا اقتضت الحاجة والضرورة لذلك، على أن يحصل العامل بدلا من هذا اليوم، على أجر مثل الأجر الاساسي.