لو عايز إجازة.. إزاي تقضي 4 ليال في مرسى علم بـ2750 جنيها

يحرص كثيرون على زيارة مدينة مرسى علم بحلول فصل الصيف، ولكن مع تفشي فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشاره، باتت الشواطئ خاوية في الشهور الأولى من الصيف على عكس المشهد الطبيعي.

وقد أقرت وزارة السياحة والآثار إعادة فتح الفنادق، شريطة حصولها على الشهادة الصحية من وزارة الصحة والسكان، والتي تثبت اتباعها لجميع الإجراءات الاحترازية المعلن عنها، وفي هذا السياق تسلمت عدد من الفنادق في مدينة مرسى علم الشهادة الصحية الخاصة بها.

وتستعرض "الوطن" أسعار الإقامة في عدد من الفنادق التي تسلمت الشهادة الصحية الخاصة بها بمدينة مرسى علم لـ4 ليالٍ، كالتالي:

فندق ماجيك توليب:

يصل سعر الغرفة الفرد في الغرفة المزدوجة إلى 2750 جنيهًا.

فندق يوتوبيا بيتش:

يصل سعر الغرفة الفرد في الغرفة المزدوجة إلى 2750 جنيهًا.

فندق ثري كورنر هابي لايف:

يصل سعر الغرفة الفرد في الغرفة المزدوجة إلى 2890 جنيهًا.

فندق نوفتيل:

يصل سعر الغرفة الفرد في الغرفة المزدوجة إلى 3300 جنيه.

فندق رويال تيوليب:

يصل سعر الغرفة الفرد في الغرفة المزدوجة إلى 3350 جنيهًا.

فندق المالكية:

يصل سعر الغرفة الفرد في الغرفة المزدوجة إلى 3800 جنيه.

فندق هيلتون نوبيان:

يصل سعر الغرفة الفرد في الغرفة المزدوجة إلى 3850 جنيهًا.

فندق موفينبيك:

يصل سعر الغرفة الفرد في الغرفة المزدوجة إلى 4250 جنيهًا.

فندق كونكورد مورين:

يصل سعر الغرفة الفرد في الغرفة المزدوجة إلى 3500 جنيه.

فندق الباتروس سي وولد:

يصل سعر الغرفة الفرد في الغرفة المزدوجة إلى 4400 جنيه.