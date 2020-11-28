أمن الصعيد يلاحق أنصار النواب الفائزين بعد واقعة إطلاق النار في الهواء

تمكنت الأجهزة الأمنية بجنوب الصعيد من ضبط عدد من أنصار النواب الجدد الذين أطلقوا النيران في الهواء فرحا بنجاحهم بمجلس النواب.

وقال مصدر أمني مسؤول في جنوب الصعيد، إن كل شخص أطلق وابل من الأعيرة النارية في الهواء خلال الاحتفال بفوز مرشحهم سيتم القبض عليه والتحفظ على بندقيته مردفا " هنجيبه يعني هنجيبه"، وذلك وفق أدلة وفيديوهات وتحريات مثبتة وليست تهم فاضية.

وتابع: إن ما حدث من أنصار المرشحين الفائزين أو الذين حصلوا على أعلى الأصوات في دوائرهم الذين أطلقوا النيران لن يمر مرور الكرام وهذا خطأ كبير في حق المجتمع وأن حيازة أسلحة غير مرخصة يعاقب عليها القانون.

وفي ذات السياق قررت النيابة العامة في دار السلام في سوهاج من حبس ٤ متهمين، مساء اليوم، من أنصار أحد المرشحين لإطلاقهم النيران من أسلحة ثقيلة، ٤ أيام على ذمة التحقيق.

وكانت حملات مديريات أسيوط وسوهاج وقنا والاقصر، تمكنت من ضبط 29 شخصا بحوزتهم 26 بندقية آلية و2 طبنجة وبندقية خرطوش، على خلفية ما جرى تداوله من مقاطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن قيام بعض أنصار المرشحين الفائزين بانتخابات مجلس النواب 2020 بمحافظة سوهاج، بإطلاق أعيرة نارية ابتهاجاً بفوز مرشحيهم.

وفي مديرية أمن سوهاج جرى ضبط 16 قطعة سلاح ناري، عبارة عن رشاش جرينوف و15 بندقية آلية، بحوزة 16 متهما.

وفي مديرية أمن قنا، جرى استهداف قرية السمطا مركز دشنا وقرية المصالحة مركز نجع حمادي، وفي قرية الحجيرات مركز قنا جرى ضبط 9 قطع أسلحة نارية رشاش جرينوف و8 بنادق آلية بحوزة 9 متهمين.

وفي مديرية أمن الأقصر جرى استهداف قرية منشأة العماري دائرة قسم الأقصر وضبط 3 قطع أسلحة نارية، عبارة عن بندقية آلية 2 طبنجة بحوزة 3 متهمين.

وتجري النيابة العامة التحقيق مع المتهمين .