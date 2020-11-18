"دعاية إعادة الثانية" تنطلق في 13 محافظة وسط استقطاب حاد بين أنصار المرشحين

«السنباطى» يستعين بالمشاهير.. وابنة «فودة» ترفع شعار «بنت مصر ضد الكسر» فى مصر الجديدة

شهدت محافظات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، التى تضم القاهرة و12 محافظة أخرى، تحركات مكثفة للمرشحين مع انطلاق الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة، أمس الأول، وتسابق المرشحون على الاستعانة بالمشاهير ولقاء العائلات والأهالى، فيما اشتعلت حروب انتخابية بين قرى المرشحين فى عدد من الدوائر.

فى مصر الجديدة ومع انطلاق الدعاية الانتخابية، لجولة الإعادة أمس الأول، اشتعلت المنافسة بدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، بين مرشحى الإعادة عمرو السنباطى وسحر فرج فودة المتنافسين على المقعد الثالث المتبقى بالدائرة، بعد فوز كل من محمد السلاب وطارق شكرى، واستعان عمرو السنباطى بعدد من المشاهير لدعمه، أبرزهم كان وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، الذى نشر على صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك»، قائلاً: «أخى عمرو السنباطى.. خطوة نحو مقعد مستحق فى مجلس النواب بإذن الله»، مستعيناً بصورة تجمعهما خلال أحد اجتماعات نادى هليوبوليس الرياضى فى نوفمبر 2017، الذى يشغل فيه منصب أمين الصندوق.

ونشر محمد المنزلاوى، عضو مجلس الشيوخ، صورة اللافتة الدعائية لـ«السنباطى»، وعلق عليها قائلاً: «كل الدعم لعضو حزب مستقبل وطن»، وأرفقها مع رقم ورمز المرشح، لتشجيع المواطنين على المشاركة، فيما كثف «السنباطى» لقاءاته مع الأهالى والمواطنين بمدينة نصر ومصر الجديدة.

واختص الإعلامى أسامة منير «السنباطى»، بمقطع فيديو لدعمه بالانتخابات، أكد فيه أنه يوجه من خلاله كلمة وشهادة حق لنجاح السنباطى وتميّزه فى مختلف المجالات، بداية من نادى سماش وحتى هليوبوليس، متمنياً له كل التوفيق والنجاح فى هذه الجولة، رغم أنه لا يمتلك فيها صوتاً انتخابياً حالياً لانتقاله من مصر الجديدة إلى التجمع الخامس.

وتركّز سمر فرج فودة، المرشّحة المستقلة، تحركاتها بين المناطق الشعبية فى الدائرة، وعلى رأسها عزبة الهجانة، بجانب لقاء أهالى منطقة مصر الجديدة، فى محاولة استقطاب مؤيدى الرئيس عبدالفتاح السيسى والمرأة بحملتها الجديدة، ودشّنت لنفسها هاشتاج «بنت مصر ضد الكسر».

وفى المنوفية، بدأ مرشحو مجلس النواب فى جميع دوائر المحافظة، الدعاية الانتخابية عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عدم نجاح أحد المرشحين فى حسم مقعد من الجولة الأولى، حيث بدأت الدعاية الانتخابية بلقاءات عائلية بالقرى ومؤتمرات انتخابية وخدمات عامة لكسب ثقة وتأييد المواطنين فى الدوائر.

وفى كفر الشيخ، أطلق حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس فوزى الرفاعى، أمين الحزب بمحافظة كفر الشيخ، والمحاسب أحمد جعفر، أمين التنظيم بالمحافظة، حملة بعنوان «انزل.. شارك»، لدعم مرشحى الحزب، فى الانتخابات المقرر إجراؤها يومى 7 و8 ديسمبر القادم.

وعقد المهندس فوزى الرفاعى، أمين الحزب فى المحافظة، عدة اجتماعات مع أعضاء الحزب بمختلف الدوائر، التى تجرى فيها الإعادة، وهى دوائر مركز كفر الشيخ وقلين وسيدى سالم والرياض والحامول وبيلا والبرلس ودسوق وفوه ومطوبس، بحضور الدكتور على أبوشوشة، الأمين المساعد بالمحافظة والنائب اللواء سعيد عمارة، والنائب الدكتور محمد فوزى الرفاعى، عضوى مجلس النواب، وعدد من أمناء الأقسام التى تقع فيها تلك الدوائر.

وشدد «الرفاعى» على أهمية الالتزام الحزبى ودعم مرشحى الحزب بكل الإمكانات الممكنة خلال جولة الإعادة، موجهاً أمناء الأقسام بعقد اجتماعات تنظيمية مستمرة للأمناء النوعيين بالأقسام والوحدات الحزبية والقواعد التنظيمية من أجل الاستعداد لجولة الإعادة ودعوة المواطنين للمشاركة فيها بقوة، فضلاً عن تقديم الدعم والتأييد لمرشحى الحزب فى نطاق أقسامهم.